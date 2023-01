Portugalci imajo novega selektorja, prva naloga: Razjasniti vlogo Ronalda

Martinez je Belgijo prevzel leta 2016 in v tem času vodil njeno novo "zlato generacijo" na čelu s Kevinom De Bruynejem, Edenom Hazardom, Romelujem Lukakujem in druščino, z njo pa je na reprezentančni ravni največji uspeh dosegel na mundialu 2018 v Rusiji, kjer so Belgijci zasedli tretje mesto. To je doslej najboljši belgijski dosežek na SP v zgodovini.

Prvi izziv novega trenerja bo razjasniti vlogo zvezdnika Cristiana Ronalda, ki si je po kontroverznem SP podaljšal kariero s prestopom v savdski klub Al Nasr.