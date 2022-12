Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pričakovano slovo je 31-letni vezni igralec Eden Hazard potrdil na Instagramu. "Hvala za vso srečo od leta 2008. Odločil sem se, da končam reprezentančno kariero. Nasledniki so že pripravljeni. Pogrešal vas bom," je zapisal nogometaš, ki je za reprezentanco zaigral na 126 tekmah in zabil 33 golov.

Pred belgijsko ekipo, ki je na zadnjem SP pred štirimi leti v Rusiji osvojila tretje mesto, so očitno velike spremembe. Neposredno po zadnji tekmi na SP proti Hrvaški (0:0) je slovo napovedal tudi selektor Roberto Martinez.

Eden Hazard Foto: Reuters Po mnenju nekaterih medijev bo sprememb še več, saj je bilo med SP več poročil o prestari ekipi, ki so jo razjedali medsebojni spori.

Za Belgijo je bil na SP ključen poraz z Marokom, dobila pa je tekmo z Belgijo in končala na tretjem mestu v skupini F. Na prejšnjem prvenstvu so Belgijce šele v polfinalu ustavili kasnejši prvaki Francozi, v boju za bron pa so rdeči vragi nato premagali Anglijo.