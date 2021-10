Ko je Ronald Koeman lani prevzel vodenje Barcelone, je nekaj igralcev potegnilo krajšo. Med njimi velja najbolj izpostaviti Luisa Suareza, ki ga Nizozemec ni videl v načrtih Barcelone in mu odločitev, da ga ne vidi več v ekipi, sporočil kar prek telefona. Nočne more pa so se s prihodom Koemana začele tudi za Riquija Puiga. Mladi zvezni igralec je veliko obetal, a se v dresu Barcelone pod vodstvom svetlolasega Nizozemca ni naigral. Podobno se mu je godilo tudi v tej sezoni, kjer je v španskem prvenstvu zbral vsega skupaj 72 minut in padel na stranski tir. Koeman je bolj verjel najstnikoma Gaviju in Nicu Gonzalezu, ko pa je novem razočaranju, sredinem porazu Kataloncev pri Rayu Vallecanu (0:1), ostal brez službe, je nad Puigevo usodo posijalo sonce.

Nogometna javnost je na Pirenejskem polotoku prepričana, da bi lahko občasni mladi španski reprezentant dobil več priložnosti. Ko je Puig v avtu zapuščal zadnji trening Barcelone, je do njega pristopil navijač in ga prosil za avtogram. Mladi nogometaš mu je ugodil, ob besedah navijača, kako je zdaj po odhodu Koemana prost in srečen, pa ni skrival nasmeška. Navijač, njegov prijatelj je vse posnel in objavil na družbenem omrežju TikTok, je še dodal, kako mu privrženci Barcelone zaupajo. Mladi nogometaš ni skrival nasmeška, mnogi španski mediji pa so videoposnetek opisali z besedami, kako nasmeh govori več kot tisoč besed.

Začasni trener Barcelone je sicer postal Sergi Barjuan. Nekdanji nogometaš Barcelone, ki kot trener v karieri ni dosegal vidnejših uspehov, bo na odgovornem položaju debitiral v soboto proti Alavesu. Španski mediji napovedujejo, da bi lahko kaj kmalu v Barcelono prispel Xavi Hernandez. Nekdanji zvezdnik Barcelone in eden pionirjev prepoznavne ''tiki-take'' trenutno vodi Al-Sadd v Katarju. Če bi prevzel Katalonce že v prihodnjih dneh, bi lahko na vročem stolčku debitiral v torek v ligi prvakov, ko čaka Barcelono zelo pomembno srečanje, gostovanje pri kijevskem Dinamu.