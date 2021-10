Bo Xavi že danes prevzel krmilo Barcelone?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kdo bo nasledil Ronalda Koemana? Bo to Xavi Hernandez?

Kdo bo nasledil Ronalda Koemana? Bo to Xavi Hernandez? Foto: Guliverimage

Iz nogometnega kluba Barcelona so po sinočnjem porazu v 11. krogu španskega nogometnega prvenstva pri Rayu Vallecanu (0:1) sporočili, da Ronald Koeman ni več trener katalonskega kluba. Po poročanju španskih medijev je glavni favorit za njegovo mesto nekdanji igralec Barcelone Xavi Hernandez. Koeman naj bi dobil kar 12 milijonov odpravnine.

Slovo Ronalda Koemana ni presenečenje. Nizozemec se je moral posloviti po porazu proti Rayo Vallecanu, kar je bil že četrti poraz Barcelone na zadnjih šestih tekmah. Nogometni velikan se je tako znašel na mestih, ki ne vodijo več v ligo prvakov, kar bi bil izjemno hud udarec za klub, ki ima že tako velike finančne težave in ga je pred sezono zapustil tudi veliki zvezdnik Leo Messi.

Ronald Koeman si bo moral poiskati nove izzive. Foto: Guliverimage

Barco bo začasno vodil trener B ekipe

Trenersko mesto bo začasno prevzel Sergi Barjuan, trener B ekipe pri Barceloni, ki bo moštvo vodil že proti Alavesu in Celti Vigo v domačem prvenstvu ter Dinamu iz Kijeva v ligi prvakov, po teh tekmah pa bo sledil premor zaradi mednarodnih reprezentančnih tekem.

Glavni kandidat: Xavi Hernandez

Kot naslednik Koemana se omenja Xavi Hernandez, ki je do zdaj vodil katarski klub Al Sadda, a naj bi bil že povsem blizu vrnitvi v Barcelono. Vodstvo kluba in njegova legenda naj bi se že dogovorila o vseh podrobnostih, manjka le soglasje Xavijevega dosedanjega kluba.

V pogodbi med nekdanjim španskim reprezentantom in katarskim klubom je zapisano, da odškodnina za odhod Xavija znaša milijon evrov. Zaenkrat novice nista komentirala ne Barcelona ne Xavi, kot pravijo pri Sportu pa bi prihod lahko potrdila že danes.

Enainštiridesetletni Xavi je za Barcelono igral od leta 1998 do leta 2015, z njo osvojil 25 lovorik, vključno s štirimi v ligi prvakov in osmimi v državnem prvenstvu. Iz Barcelone je prestopil v Al Sadd, pri kateremu je kariero končal leta 2019. Pogodbo s klubom ima sicer do leta 2023.