Najboljši napadalec Olimpije Raul Florucz je tudi prvi strelec slovenske lige z 12 goli, šest od teh jih je dosegel v zadnjih šestih krogih.

Kot poroča APA, je bil napadalec zeleno-belih navdušen po klicu selektorja Rangnicka. "Bil sem brez besed, ko me je poklical gospod Rangnick in me povabil v ekipo," je dejal 23-letni napadalec.

"Velika čast je, da dobiš klic za izbrano vrsto države"

Florucz je sicer rojen v Avstriji, a sta starša Romuna. Spomladi 2020 je odigral tri tekme za avstrijsko reprezentanco do 19 let, pozneje pa je tudi romunska nogometna zveza izrazila zanimanje zanj. Sprožili so tudi postopek za pridobitev romunskega državljanstva, a kot dodaja APA, ga za zdaj še nima, tako da lahko v tem trenutku igra le za Avstrijo.

"Rojen sem v Avstriji, tu sem odrasel in tu sem naredil prve nogometne korake. Velika čast je, da dobiš klic za izbrano vrsto države. Hvaležen sem za to in bom dal vse od sebe," je dejal Florucz.

Zanimivo je, da bo prav Romunija tudi tekmec Avstrije v kvalifikacijah za naslednje SP. Prva akcija za Floruzca pa bo bližnji "play off" lige narodov, ko se bo Avstrija 20. in 23. marca merila s Srbijo za obstanek v ligi A.

V avstrijski ekipi sta za ti tekmi tudi povratnika po poškodbah David Alaba in Xaver Schlager.

