PSG na čelu z Neymarjem začel treninge

Neymar in njegovi soborci iz PSG so se vrnili na trening. Foto: Reuters

Nogometaši francoskega PSG na čelu s prvim zvezdnikom, Brazilcem Neymarjem, so danes po treh mesecih in pol začeli skupinske treninge. To je prvi korak kluba iz francoskega prestolnice k zaključku domače in evropske sezone, ki ju je prekinila pandemija novega koronavirusa. "Vrnitev na igrišča!" je na Twitter ob posnetku prihoda Neymarja na zelenico zapisal klub.