La liga po 81 letih z novim rekorderjem

Real je Mallorco doma premagal z 2:0. Pri gostih je zaigral tudi Luka Romero, ki je s 15 leti in 219 dnevi postal najmlajši nogometaš, ki je kdaj nastopil v španskem članskem prvenstvu.

Potem ko je Romero 1. junija sploh prvič treniral s člansko ekipo Mallorce, je sinoči v 31. krogu la lige proti madridskemu Realu (0:2) v igro vstopil v 83. minuti pri 15 letih in 219 dneh.

"To je bil nepozaben trenutek," je po tekmi Romero zapisal na Twitterju: "Hvala Realu Mallorci in vsem v klubu za to priložnost. Nikoli ne bom pozabil tega dne. Škoda, da smo izgubili, ampak treba je verjeti naprej."

Romero, ki je sicer rojen v Mehiki, a sta njegova starša Argentinca in je že igral za izbrano vrsto gavčev do 15 let, je izboljšal 81-letni prejšnji rekord Francisca Baa Rodrigueza, znanega pod vzdevkom Sanson.

Dozdajšnji rekorder je 31. decembra 1939 pri 15 letih in 255 dneh zaigral za Celto proti Sevilli.

