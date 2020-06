Izpoved nizozemskega zvezdnika: Vodka je bila moja najboljša prijateljica

Nekdanji nizozemski nogometni zvezdnik Wesley Sneijder je v avtobiografiji izlil dušo in priznal, da si je z razvratnim nočnim življenjem v Madridu, ki so mu ga v klubu pomagali prikrivati, ter alkoholom uničil kariero pri Realu in dva zakona.

Pisalo se je leto 2007, ko se je 23-letni Wesley Sneijder kot eden od vročih evropskih upov iz Ajaxa preselil na Santiago Bernabeu. A ljubezen med Nizozemcem in belim baletom ni trajala dolgo. Razlog se skriva v nešportnem življenju Sneijderja, ki je v avtobiografiji razkril podrobnosti razvratnih dni v španski prestolnici.

"imel sem veliko napačnih prijateljev, žensk, alkohola ni manjkalo." Foto: Reuters "Nisem se zavedal, da selitev v Real pomeni tudi "selitev" v nočno življenje Madrida. To me je povsem poskralo vase. Bil sem mlad, užival sem v svojem uspehu, pozornost mi je prijala. In tu so stvari šle v napačno smer. Nisem užival drog, sem pa popil ogromno alkohola, bil sem eden od zvezdnikov Reala, živel sem povsem nepremišljeno, v lokalih sem plačeval pijačo za vse in zapravil več tisoč evrov. Vse, kar sem storil, je ostalo skrito. Tudi ko sem popolnoma pijan ležal in so me vlekli po ulicah. Steklenica vodke je postala moja najboljša prijateljica. Imel sem veliko napačnih prijateljev, žensk, alkohola ni manjkalo. Ne vem, zakaj je prišlo do tega. Zaradi ega? Denarja? Moči? Poželenja?" so besede dolgoletnega nizozemskega reprezentanta povzeli pri Mirrorju.

Rojaka sta ga opozarjala, a ...

Na težave sta ga večkrat opozorila rojaka Ruud van Nistelrooy in Arjen Robben, a njunih nasvetov ni poslušal. "Nisem bil osredotočen, moj odnos ni bil vreden Real Madrida, sam pa sem se prepričeval, da mi gre povsem dobro," je razkril. Na težave sta ga večkrat opozorila rojaka Ruud van Nistelrooy in Arjen Robben, a njunih nasvetov ni poslušal. Foto: Reuters

Popivanje je kmalu pustilo posledice. Prva žena Ramona Streekstra ga je zaradi težav z alkoholom zapustila leta 2009, ko je moral oditi tudi iz Reala in se preselil k milanskemu Interju. Tam je ostal do leta 2013 in z njim 2010 osvojil trojčka – ligo prvakov, italijansko prvenstvo in domači pokal. Nogometna pot ga je peljala v Galatasaray, Nico in za konec še v Katar, kjer je v dresu Al-Gharafa lani končal kariero.

Nizozemec ima za seboj dva propadla zakona. Foto: Reuters

Danes pravi, da bi marsikaj naredil drugače, še posebej mu je žal, da je izgubil žensko svojih sanj, in sicer drugo ženo Yolanthe Cabau. Z igralko, manekenko in televizijsko voditeljico sta se poročila leta 2010, a tudi ta zakon ni zdržal. Ločila sta se lani.

