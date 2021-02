PSG izgubil pomembnega člana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dvaintridesetletni Južnoameričan, od decembrskega prihoda Pochettina tudi član tako imenovanih "fantastičnih štirih" - v njem so poleg Di Marie tudi Neymar, Kylian Mbappe in Mauro Icardi - se je poškodoval na nedeljski tekmi v Marseillu, ki so jo Parižani dobili z 2:0.

Iz tabora lanskih evropskih podprvakov so sporočili, da se bo ekipi v tem tednu pridružil prvi vratar Keylor Navas, ki se vrača po poškodbi dimelj.

