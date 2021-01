PSG potrdil zanimanje za Messija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Športni direktor PSG Leonardo je potrdil zanimanje za Lionela Messija, ki mu po koncu sezone poteče pogodba z Barcelono in se že zdaj lahko dogovarja z morebitnimi novimi delodajalci.

Medtem ko smo odgovor na vprašanje, koliko časa bo moral počivati zaradi rdečega kartona v nedeljskem finalu španskega superpokala, že izvedeli, pa je klubska prihodnost Lionela Messija še vedno zelo negotova.

Nove pogodbe z Barcelono ni podaljšal in je še nekaj časa zagotovo ne bo. Zaradi slabe zdravstvene slike v Španiji so Katalonci namreč prestavili predsedniške volitve, po katerih bo znan naslednik prejšnjega prvega moža katalonskega nogometnega velikana Josepa Marie Bartomeuja. Namesto 28. januarja bodo na sporedu 7. marca, če bodo razmere to dovoljevale.

Medtem smo deležni številnih takšnih in drugačnih namigovanj, ki jim je počasi že težko slediti, a je jasno, da kot favorita ob Barceloni še vedno kotirata Manchester City, pri katerem bi Argentinec znova združil moči s trenerjem Josepom Guardiolo, in evropski podprvak PSG, pri katerem bi spet zaigral z Neymarjem.

Zdaj se je prvič zgodilo, da je ob Barceloni, pri kateri si seveda želijo, da bi ostal, zanimanje za Messija javno potrdil kdo od klubov, s katerimi ga povezujejo. To so storili v Parizu.

Športni direktor PSG Leonardo (desno) v družbi predsednika Nasserja Al-Khelaifija

Bomo v Parizu dočakali spektakularen trojček?

"Tako dobri nogometaši, kot je Messi, so pri PSG vedno dobrodošli. Sedimo za veliko mizo s tistimi, ki podrobno opazujejo dogajanje okoli njega. Kaj bo, pa težko povemo. Štirje meseci so v nogometu cela večnost," je bil o šestkratnem dobitniku zlate žoge skrivnosten športni direktor PSG, Brazilec Leonardo, a prvič priznal, da se v Parizu z drzno idejo o krepitvi moštva z enim od najboljših nogometašev vseh časov zares spogledujejo.

Če bo 34-letni Messi v Pariz res prišel, bo tam združil moči s Kylianom Mbappejem in Neymarjem, PSG pa bi dobil morda najbolj spektakularen napad v zgodovini nogometa. Mbappe in Neymar, ki ju že nekaj časa povezujejo z morebitnim odhodom iz Francije, bosta najverjetneje namreč ostala v Parizu. "Nihče nima toliko denarja, da bi ju kupil," je povedal Leonardo.

Messi je v tej sezoni za Barcelono v vseh tekmovanjih v 22 nastopih dosegel 14 golov, prispeval pa še šest asistenc.