Argentinec Mauricio Pochettino je le tri dni za tem, ko je postal njegov trener, s PSG osvojil francoski superpokal in pri 48 letih prišel do svoje prve trenerske lovorike. Z 2:1 je premagal Marseille.

Proslavljanje trenerja PSG Mauricia Pochettina in strelca Neymarja. Foto: Reuters

Mauricio Pochettino je bil trener londonskega Tottenhama 2001 dni, še prej pa vodil Espanyol in Southampton, a lovorike ni dočakal. Pri PSG je do nje prišel že v tretji tekmi, po vsega 11 dneh čakanja. PSG je z goloma Maura Icardija in Neymarja premagal Marseille in se razveselil svoje enajste francoske superpokalne lovorike.

Francoski superpokal:

Sreda:

PSG : Marseille 2:1 (1:0)

Icardi 39., Neymar 85./11m; Payet 89.