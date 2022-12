Prvi, ki bo na enem mundialu na vseh 64 tekmah #video

Sobotna tekma za tretje mesto med Hrvaško in Katarjem (2:1) je bila 63. na svetovnem prvenstvu Katar 2022, ki jo je Ben Black spremljal s tribune. Nedeljski finale med Argentino in Francijo pa bo še 64. Tako bo postal sploh prvi v zgodovini mundialov, ki si bo v živo ogledal prav vse tekme. Ker sta bili v tretjem krogu skupinskega dela po dve tekmi istočasno, sicer vseh ni videl v celoti. A ker so razdalje med stadioni v Katarju majhne (največ 40 minut med stadionoma Khalifa in Al Bayt), se je lahko sredi tekme preselil z enega na drug stadion in tako najmanj 15 minut gledal vsako tekmo. Na prejšnjih prvenstvih ob večurnih razdaljah med stadioni tak podvig ni bil mogoč.

Ben Black je eden od štirih nagrajencev organizatorjev prvenstva, ki so jim podarili vstopnice za prav vseh 64 tekem. In je edini, ki bo dejansko obiskal vse. Zakaj so izbrali prav njega? Gre za nekdanjega nogometaša, zdaj pa ustvarjalca videovsebin na družbenih omrežjih. Ker ima na platformah YouTube, TikTok in Instagram več kot sto tisoč sledilcev, je tako pravi za promocijo Katarja. Kar pa si tamkajšnje oblasti ob številnih kritikah prvenstva in obtožbah o kršenju človekovih prav v državi zagotovo želijo. Samo na TikToku je imel več kot 300 milijonov ogledov. V Katarju ga tako navijači z vsega sveta prepoznavajo pred stadioni in se z njim želijo fotografirati.

"To je doživetje mojega življenja"

"Res uživam. Sem pa že precej utrujen. Ampak doživetje je res posebno in ga ne bom nikoli pozabil," je Black povedal v pogovoru za Reuters. Ne le, da je bil na vseh tekmah, obenem je ustvaril še vloge z vsake tekme za svoj kanal na YouTubu in številne objave na Instagramu in TikToku. Tako je morda še več časa preživel ob delu za računalnikom kot na samih tekmah. "Bil sem na prav vsaki tekmi. Še meni ni jasno, kako mi je uspelo. To je doživetje mojega življenja, ki ga bo težko kdo ponovil." Da, najverjetneje res. Na naslednjem zagotovo ne, saj bo to potekalo v Kanadi, ZDA in Mehiki.