Prva prestavljena tekma v premier ligi zaradi koronavirusa

Brez tekme med Aston Villo in NEwcastlom

V angleški elitni nogometni ligi so morali danes prestaviti prvo tekmo zaradi okužb z novim koronavirusom v tej sezoni. Za petek načrtovane tekme med Aston Villo in Newcastlom ne bo, vzrok je več okuženih nogometašev Newcastla.

Petkove tekme angleške premier lige med Aston Villo in Newcastle Unitedom ne bo. Foto: Reuters

Do okužb je prišlo v središču za trening, Newcastle je več igralcev in spremljevalnega osebja moral poslati v samoizolacijo. Objekte za trening pa so začasno zaprli.

Prošnjo za prestavitev tekme je vodstvo premier lige sprejelo na podlagi novega pravilnika, ki omogoča takšne poteze zaradi zdravstvenih razlogov.

"Newcastle je poslal prošnjo na vodstvo lige za prestavitev tekme na stadionu Villa Park, kar je liga odobrila. Pred tem smo se soočali z majhnim številom okužb, ki pa se je v zadnjih dneh močno povečalo," je sporočil Newcstle.

Odločitev so z razumevanjem prejeli pri Aston Villi in obolelim v vrstah tekmecev zaželeli hitro okrevanje.

V Veliki Britaniji bodo ta teden sicer omilili nekatere protikoronske ukrepe, med drugim se bodo lahko v omejenem številu vrnili tudi gledalci na stadione, a za zdaj le v Brightonu, Londonu, Liverpoolu in Southamptonu.