Maribor po -2, Dušan Kosić proti Olimpiji na tribunah

Prva liga Telekom Slovenije, 28. krog

Konec tedna se bo Prva liga Telekom Slovenije prevesila v zadnjo četrtino. Vodilna Olimpija bo gostovala v Celju, kjer bodo za gostitelje stiskali pesti tudi navijači Maribora in Domžal. Vijolice, najbližji zasledovalec zmajev (-5), bodo v soboto gostovale v Kidričevem, Domžalčani pa bodo sklenili 28. krog z domačo tekmo proti velenjskemu Rudarju. Nedelja prinaša tudi derbi začelja v Kranju.

Aluminij je v spomladanskem delu že enkrat prekrižal načrte Mariboru. Dvoboj v Ljudskem vrtu se je končal brez zadetkov, vijolice pa so nato padle v rezultatsko krizo, ki jo je pogumno izkoristila Olimpija in jim pobegnila na lestvici. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Prvoligaška nogometna karavana se bo v soboto najprej ustavila v Kidričevem. V štajerskem sosedskem spopadu se bosta udarila Aluminij in Maribor. Prvi se poteguje za obstanek, v pokalu pa se z uvrstitvijo v finale spogleduje s prebojem v Evropo. Drugi brani naslov in si na lovu za vodilno Olimpijo, za katero po treh četrtinah sezone zaostaja pet točk, ne sme privoščiti spodrsljajev. Pri gostiteljih ne bosta zaigrala Denis Šme in Luka Štor, posojena nogometaša Maribora na začasnem delu pri Kidričanih, največjo nevarnost za vrata Maribora pa bo predstavljal v zadnjem času zelo razigrani strelec Ibrahim Arafat Mensah.

Maribor se je v spomladanskem delu že opekel z izbranci Oliverja Bogatinova, saj se je obračun v Ljudskem vrtu končal brez zadetkov. Bo v soboto drugače, saj je napad Maribora na krilih Luke Zahovića in Jana Mlakarja na zadnjih dveh tekmah dosegel kar 11 golov? Pri gostih, velikih favoritih srečanja, zaradi kartonov ne bo Aleksa Pihlerja.

Bo vroči Luka Zahović zatresel tudi mrežo Aluminija, finalista slovenskega pokala? Foto: Žiga Zupan/Sportida

Sobotni prvoligaški spored bo sklenila tekma v Novi Gorici. Še drugič v tem tednu se bosta pomerila Gorica in Krško. V Posavju so vse tri točke pripadle zelenim, vrtnice pa za soboto načrtujejo maščevanje. V obračunu za šesto mesto na razpredelnici bo pri gostiteljih zaradi kartonov manjkal Matija Škarabot, pri Krčanih, ki se želijo pod vodstvom Alena Šćulca, nekdanjega nogometaša Gorice, povzpeti na "varno" šesto mesto, pa zaradi kazni ne bo Klemna Šturma in Luke Volariča.

Derbi začelja, ki prinaša ogromno

Triglav ima v nedeljo priložnost, da prehiti Ankaran. Foto: Žiga Zupan/Sportida Nedelja se bo začela z zelo pomembnim srečanjem v Kranju. Pomerila se bosta najslabša kluba v 1. SNL. Triglav bo iskal pot do prve letošnje zmage, Ankaran pa bo skušal zadržati prednost, s katero se mu nasmihajo vsaj dodatne kvalifikacije za popolnitev prve lige. Dvoboj, ki prinaša velik vložek, se bo na Gorenjskem začel že ob 13. uri.



Nato se bo prvoligaško dogajanje preselilo v Celje, kjer se bodo še drugič v tem mesecu pomerili Celjani in Ljubljančani. V pokalu je bila uspešnejša Olimpija, ki želi sezono končati z dvojno slovensko krono. V knežje mesto se odpravlja veliko navijačev Olimpije, nogometaši pa želijo nadaljevati niz nepremagljivosti, ki jih spremlja v tem koledarskem letu.

Kosić proti Olimpiji le na tribunah

Gostitelje ne bo mogel voditi Dušan Kosić. Pred dnevi je bil na zaostali tekmi v Domžalah, ki so jo Celjani izgubili z 0:1, izključen. Sodnik ga je poslal na tribune, ker je brcnil stožec na igrišče, disciplinski sodnik pa ga je kaznoval s prepovedjo vodenja ekipe na eni tekmi. Tako bo v glavni vlogi njegov pomočnik Zoran Zeljković, nekdanji slovenski reprezentant, pa tudi nogometaš Olimpije. Za Celjane bodo stiskali pesti navijači Maribora in Domžal, ki še upajo, da bi se lahko ljubljenci približali zmajem in se resneje vključili v boj za naslov.

Rumeni bodo tako skušali v nedeljo zvečer premagati velenjski Rudar. V tem letu ne poznajo poraza. Zmagali so na vseh tekmah, razen na derbiju v Stožicah, kjer so pokvarili načrte Olimpiji z remijem (1:1). V moštvo Domžale se vrača Senijad Ibričić, za dodatno dobro voljo Rožmanove čete je poskrbelo dveletno podaljšanje pogodbe z desnim bočnim branilcem Matijo Širokom. Ker so Velenjčani v tej sezoni že dvakrat premagali Domžalčane, se ob 19. uri v Športnem parku obeta zanimiva tekma, v kateri bi lahko prišli na svoj račun ljubitelji napadalne igre in zadetkov.

Lestvica:

Klub Tekme Zmage Remiji Porazi Golrazlika Točke 1. Olimpija 27 19 6 2 49:12 63 2. Maribor 27 17 7 3 53:20 58 3. Domžale 27 17 5 5 59:21 56 4. Rudar 27 13 4 10 40:34 43 5. Celje 27 11 6 10 47:36 39 6. Gorica 27 9 4 14 26:41 31 7. Krško 26 8 5 13 31:46 29 8. Aluminij 26 5 7 14 29:48 22 9. Ankaran 27 3 8 16 24:64 17 10. Triglav 27 3 6 18 20:53 15

Najboljši strelci: 12 - Matej Poplatnik (Triglav)

11 - Lovro Bizjak (Domžale), Miljan Škrbić (Krško), Marcos Tavares (Maribor)

9 - Ricardo Alves (Olimpija), John Mary (Rudar),

8 - Jasmin Mešanović (Maribor), Luka Zahović (Maribor)

7 - Issah Abass (Olimpija), Senijad Ibričić (Domžale), Rifet Kapić (Gorica), Ibrahim Arafat Mensah (Aluminij)

...

Pet najlepših zadetkov 27. kroga: