Vrnitev Ibraimija v Ljudski vrt, Olimpija ima novega napadalca

Prva liga Telekom Slovenije, 23. krog

Uvodno dejanje 23. kroga bo postreglo s poslastico. V Ljudskem vrtu se bosta ob 16. uri pomerila nesojena tekmeca nikoli odigranega lanskega superpokalnega srečanja, branilec naslova Maribor in pokalni zmagovalec Domžale. Vijolice si v želji, da zadržijo stik z vodilno Olimpijo, ne smejo dovoliti spodrsljaja, Domžalčani pa na Štajersko prihajajo po izjemnem nizu, ko so dobili zadnjih šest tekem brez prejetega gola. Prvič po sporu s športnim direktorjem Zlatkom Zahovićem, ki je polnil naslovnice leta 2016, bo v Ljudskem vrtu zaigral Agim Ibraimi.

V enajsterico Maribora se vrača izkušeni branilec Marko Šuler. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Pri gostiteljih bo manjkal Malijec Kassim Doumbia. Zimski novinec si je na petkovem treningu poškodoval stransko vez kolena. Odsoten bo vsaj šest tednov. V ekipo vijolic se vračata izkušeni obrambni steber Marko Šuler in mladi napadalec Jan Mlakar. Domžalčani zadetka niso prejeli že 572 minut, hkrati pa se lahko v 1. SNL pohvalijo z najučinkovitejšim napadom.

Dve uri pozneje bo Krško dočakalo prvenec na domačem igrišču v letu 2018. Trener Alen Šćulac bo prve točke na klopi Posavcev lovil proti zadnjeuvrščenemu Ankaranu.

Olimpija ima novega napadalca

Marijan Pušnik štadion v Stožicah pozna odlično. Foto: Žiga Zupan/Sportida V sredo se bosta najprej srečala Celje in Triglav. Trener Dušan Kosić se bo pomeril z gorenjskimi orli, ki jih je pred leti v 1. SNL že treniral. Kranjčani potrebujejo točke, saj imajo v boju za obstanek pred Ankaranom le dve točki prednosti, Celjani pa ambiciozno vztrajajo v boju za Evropo.

Ob 16. uri se bo v Stožicah začel dvoboj med Olimpijo in Rudarjem. Izbranci Igorja Bišćana so s stoodstotnim izkupičkom v tem letu pobegnili Mariboru in zavzeli vrh razpredelnice, odlično pa gre tudi knapom, ki so pod taktirko nekdanjega trenerja Olimpije Marijana Pušnika med drugim tudi remizirali v Mariboru (2:2). Zmaji so se pred kratkim okrepili z nigerijskim napadalcem. Chinedu Udechukwu je pridobil vse potrebne dokumente, tako da bo lahko kandidiral za tekme 1. SNL. V Ljubljani bo igral do konca sezone kot posojeni napadalec Kastine Uniteda.

Olimpiji se je pridružil napadalec Chinedu Udechukwu, ki je pogodbo s klubom podpisal pred približno mesecem dni, a se je po pridobivanju dokumentacije za prihod v Slovenijo moštvu pridružil šele danes.



Več na ➡️ https://t.co/g1DhZE6HYm#verjamemvzmaje pic.twitter.com/WYdLZyb2Jn — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) March 12, 2018

Olimpija bo s tem razširila konkurenco v napadu, ki sta jo oslabili nedavni poškodbi Nathana Oduwe (zaradi poškodbe notranjske stranske vezi kolena bo odsoten vsaj deset, morda tudi 12 tednov, tako da je že končal sezono) in zimskega novinca, izkušenega Srba Dragana Mrdje.

V četrtek bosta razgibani 23. krog sklenila Gorica in Aluminij, ki bosta iskala pot do prve letošnje zmage.

Prva liga Telekom Slovenije, 23. krog:

Lestvica:

Klub Tekme Zmage Remiji Porazi Gol razlika Točke 1. Olimpija 22 16 4 2 39:10 52 2. Maribor 21 14 6 1 37:13 48 3. Domžale 20 11 4 5 40:16 36 4. Rudar 20 10 3 7 28:19 33 5. Celje 21 8 6 7 27:27 30 6. Gorica 21 7 2 12 21:32 23 7. Krško 19 5 4 10 24:37 19 8. Aluminij 21 4 6 11 22:35 18 9. Triglav Kranj 20 3 5 12 16:35 14 10. Ankaran-Hrvatini 21 2 6 13 18:48 12

Najboljši strelci: 11 - Miljan Škrbić (Krško)

10 - Matej Poplatnik (Triglav)

9 - John Mary (Rudar), Marcos Tavares (Maribor)

8 - Jasmin Mešanović (Maribor)

7 - Issah Abass (Olimpija), Ricardo Alves (Olimpija), Rifet Kapić (Gorica)

...

Pet najlepših zadetkov 22. kroga: