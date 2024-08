Kukovec z mojstrovino odščipnil točki Bravu

Le dan po uvrstitvi Celja in Olimpije v glavni del konferenčne lige je bilo znova pestro na slovenskih zelenicah. Sedmi krog 1. SNL sta v petek v Lendavi odprli ekipi z začelja lestvice, Nafta in Domžale. Po vodstvu Domžal z 0:2 je Nafta do polčasa izenačila, nato pa zabila še trikrat in se veselila druge zmage (5:2). Radomlje so v edini sobotni tekmi gostile Bravo, ekipi pa sta se razšli z 1:1. Preostale tri tekme bodo na sporedu v nedeljo. Maribor si bo skušal evropske rane zaceliti proti vročemu Primorju, Celjani se podajajo na gostovanje v Koper, za konec pa se obeta še derbi med Muro in Olimpijo.

1. SNL, 7. krog:

Petek, 30. avgust:

Sobota, 31. avgust:

Nedelja, 1. september:

Po nekoliko mirnejšem uvodu v srečanje v Domžalah je v 15. minuti v kazenski prostor Radomelj nevarno prodrl Matic Ivanšek in podal na drugo stran proti Milanu Tučiću, žogo pa je pred njim nespretno odbil Nino Vukasović in jo poslal v lastno mrežo za vodstvo Brava z 0:1. Kmalu so gostje zabili še drugič, a Victor Gidado je bil, preden je podal Tučiću za zadetek, v prepovedanem položaju, tako da so si domači lahko nekoliko oddahnili. Do polčasa so bili bolj nevarni gostje, a mreži se nista zatresli.

Radomlje in Bravo sta se razšla brez zmagovalca. Foto: www.alesfevzer.com

Uvod v drugi del igre je pripadel domačim, ki so pritisnili proti vratom Brava, a pretirano vseeno niso ogrozili gola gostov. V 77. minuti pa jim je vendarle uspelo. Po podaji Mosesa Barnabasa je z izjemnim strelom z roba kazenskega prostora Nino Kukovec zadel ob oddaljenejši vratnici. V izdihljajih tekme je še tretjič na tekmi zadel Bravo, a tudi ta gol je bil po novem prepovedanem položaju razveljavljen in končalo se je z delitvijo točk.

Nafta s "petardo" poglobila krizo Domžal

Uvod v srečanje v Lendavi je pripadel gostom, ki so povedli že v drugi minuti. Za Domžale je bil natančen Mario Krstovski, ki je z izjemnim strelom izkoristil podajo Danijela Šturma iz kota. v 20. minuti pa nov kot za rumene, tokrat z druge strani, nesrečnik, ki je žogo preusmeril v lastno mrežo pa Kristijan Tojčić in Domžale so prednost podvojile. V 43. minuti je Nafto v igro vrnil Zsombor Kalanoki-Kis, ki je natančno meril z roba kazenskega prostora, za izenačenje pa je v 45. minuti poskrbel Hristijan Georgijevski, ki je neubranljivo meril s kakih 12 metrov.

Nafta je na prvih šestih tekmah zabila le dvakrat, tokrat pa napolnila mrežo Domžal. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com V 49. minuti pa so domači že vodili. Georgijevski je videl, da je vratar Domžal Ajdin Mulalić daleč od svojih vrat in s prostega strela skoraj s polovice igrišča sprožil proti vratom. Domžalski čuvaj mreže je bil sicer dovolj hiter, nato pa slabo ocenil pot žoge in jo zgrešil, ta pa je končala v mreži. Težave Domžal so se še povečale v 57. minuti, ko je na robu kazenskega prostora Rene Rantuša Lampreht kot zadnji mož obrambe potegnil zasilno zavoro in zaustavil prodor Milana Klausza, prosti strel pa je z izjemnim udarcem nato v četrti gol domačih pretvoril Szabolcs Szalay. V 66.minuti se je med strelce vpisal še Klauzs, ki je lepo vtekel za hrbet domžalske obrambe in spodkopal žogo prek Mulalića. 5:2 je semafor kazal tudi ob koncu, Nafta pa je vknjižila drugi komplet točk v sezoni. Domžale z eno samo ostajajo prikovane na dno lestvice.

Maribor si želi zaceliti evropske rane, a ima Primorje svoje načrte

Nedeljski spored se bo začel v Ljudskem vrtu, kjer bo ranjeni Maribor po izpadu na zadnjem koraku kvalifikacij za konferenčno ligo gostil trenutno zelo vroče Primorje. Mariborčani, ki so leta 2017 nazadnje igrali v katerem izmed evropskih tekmovanj, bodo tudi letos primorani vse svoje sile uperiti v domače prvenstvo, saj se je v četrtek v Ljudskem vrtu končala njihova letošnja evropska pot. Nogometaši Maribora so v Ljudskem vrtu na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo izgubili proti Djurgardnu z 0:1 (0:1), z enakim izidom pa so klonili tudi na prvi tekmi. Zasedba Anteja Šimundže v domačem prvenstvu z odigrano tekmo manj za vodilnim Bravom na petem mestu zaostaja štiri točke. Tokrat Mariborčane čaka obračun z izjemno razpoloženim Primorjem, ki je trenutno na šestem mestu, ta pa se na gostovanje v Maribor podaja s popotnico treh zaporednih zmag. Po vrsti so ugnali Nafto, Domžale in pretekli konec tedna še Celje s kar 3:0. Lahko zdaj poskrbijo še za presenečenje v Ljudskem vrtu?

"Evropsko" Celje v Koper Celjane čaka gostovanje v Kopru. Foto: www.alesfevzer.com

Za konec kroga bosta v nedeljo zvečer na sporedu še dve tekmi. Celjane po uvrstitvi v konferenčno ligo čaka gostovanje v Kopru. Kljub v zadnjem času precej razburkanemu obdobju je Celjanom v četrtek uspel zgodovinski met, saj so si priborili tako želeno vstopnico za evropsko jesen in bodo prvič zaigrali v glavnem delu konferenčne lige. Tudi zavoljo evropskega tekmovanja so Celjani nekoliko na obrobje potisnili domače prvenstvo, kjer so po petih odigranih tekmah šele na sedmem mestu s sedmimi točkami. Bolje gre Kopru, ki je z dvanajstimi pred začetkom sedmega dejanja sezone na drugem mestu z le točko zaostanka za vrhom lestvice. Koprčani so na zadnjih dveh tekmah vknjižili zanesljivi zmagi, najprej so s 3:0 ugnali nafto, nato pa so z enakim izidom zaustavili še Domžale.

"Evropska" Olimpija pa gosti Muro

Tako kot v Celju pa je bilo v četrtek veliko slavje tudi v Ljubljani, saj se je Olimpija drugič uvrstila v Uefino konferenčno ligo. Drugi zaporedni preboj v skupinski del je Olimpiji, ki pod španskim strategom še 12. tekme v sezoni ni izgubila, prinesel skoraj tri milijone evrov. A po evropskem slavju ljubljansko zasedbo čaka zahtevno delo tudi v domačem prvenstvu, saj v goste prihaja Mura, ki je po šestih odigranih krogih tako kot Olimpija pri dvanajstih točkah. Prekmurska ekipa je na zadnjem obračunu z 1:0 zaustavila Radomlje, pred tem pa je klonila proti Bravu in Mariboru. Zadnji dve tekmi omenjenih ekip sta se v prejšnji sezoni 1. SNL končali z remijem, pred tem pa je bila dvakrat boljša Olimpija. Kako bo tokrat?

1. SNL, 7. krog:

Petek, 30. avgust:

Sobota, 31. avgust:

Nedelja, 1. september:

Lestvica: