Z Radomljami komaj obstal v 1. SNL, danes pa na velikem odru z Angleži!

Udeleženke evropskega prvenstva v nogometu vstopajo v pester teden, v katerem ne bo manjkalo zanimivih pripravljalnih tekem. Danes bodo tako na delu Anglija, Hrvaška, Nemčija, Ukrajina, Albanija in Škotska, v dresu Bosne in Hercegovine, ki jo bo prvič vodil Sergej Barbarez, pa bo debitiral najboljši strelec Radomljanov Madžid Šošić.

Prijateljske tekme (ponedeljek, 3. junij):

Jack Grealish je eden izmed največjih angleških zvezdnikov, ki veljajo za prve favorite za osvojitev Eura. Foto: Reuters Slovenski selektor Matjaž Kek in njegovi sodelavci bodo danes z zanimanjem spremljali tudi prijateljsko srečanje v Newcastlu, na katerem se bosta pomerili Anglija ter Bosna in Hercegovina. Trije levi, prvi favoriti Eura 2024, se ne bodo predstavili z najmočnejšo zasedbo.

Selektor Gareth Southgate ne bo računal na šest izbrancev. Manjkal bo Jude Bellingham, novopečeni evropski prvak z Realom, odsotni pa bodo tudi Bukayo Saka, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw in Anthony Gordon. Najboljši strelec Harry Kane ne bo začel dvoboja od prve minute, zato bo kapetanski trak nosil Kieran Trippier. To bo zanj posebna čast, saj bodo igrali na St. James Parku v Newcastlu, kjer si nekdanji soigralec Jana Oblaka pri Atleticu tudi služi nogometni kruh. Anglija bo pred odhodom na Euro odigrala še eno prijateljsko tekmo, v petek bo na Wembleyju gostila Islandijo. Na Euru se bo s Slovenijo pomerila 25. junija v Kölnu. To bo zadnja tekma skupinskega dela.

Harry Kane dvoboja ne bo začel od prve minute. Kapetanski trak bo tako nosil Kieran Trippier. Foto: Reuters

Na klopi BiH bo danes debitiral Sergej Barbarez. Nasledil je Sava Miloševića, nekdanjega zvezdnika srbskega nogometa, ki je pred leti vodil tudi ljubljansko Olimpijo. Na seznamu sta se znašla tudi znanca 1. SNL. To sta nekdanji vratar Maribora Kenan Pirić ter najboljši strelec Radomelj Madžid Šošić, ki se mu tako obeta krstni nastop za člansko zasedbo BiH. V napadu bo igral kapetan Edin Džeko.

Hrvaška bo na Rujevici gostila Severno Makedonijo. Za bronaste z zadnjega SP ne bo igral Luka Modrić, ki je v soboto z Realom že šestič osvojil ligo prvakov, manjkala bosta tudi Mario Pašalić, ki je bil z Atalanto najboljši v ligi Europa in bo sredi avgusta proti Modriću skušal osvojiti evropski superpokal, ter Marcelo Brozović, soigralec Cristiana Ronalda pri Al Nassru.

Škotska in Albanija sta si za začetek pripravljalnega obdobja izbrali lažja tekmeca, gostiteljico Nemčijo pa čaka zahteven izziv, saj se bo pomerila z udeleženko Eura Ukrajino, ki je sicer domače tekme v kvalifikacijah igrala prav na nemških tleh.

Slovenija bo na delu v torek, ko bo v Stožicah, dvoboj se bo začel ob 18. uri, pričakala Armenijo. Selektor Matjaž Kek bo moral razširjeni seznam kandidatov za Euro med tednom s 30 zmanjšati na 26 imen, v soboto pa se bo Slovenija v generalki za uvodno dejanje na Euru pomerila še z Bolgarijo.

