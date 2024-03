Slovenija danes napada rekord, Srbija kot prva v izolirani Rusiji

Danes bodo poleg srečanj dodatnih kvalifikacij za Euro 2024 po Evropi odigrane tudi številne prijateljske tekme. Slovenska nogometna reprezentanca se bo ob 19. uri pomerila z Malto. Če bi upravičila vlogo favorita, bi postavila nov rekord, saj bi bila to že osma zmaga nad majhno otoško državo. Srbija, s katero se bo Slovenija spopadla na Euru 2024, bo gostovala v Moskvi. Postala bo prva evropska reprezentanca, s katero se bo Rusija pomerila v obdobju, ko po začetku vojaškega napada na Ukrajino zaradi suspenza ne sme nastopati v tekmovanjih pod okriljem Uefe in Fife. Prijateljske tekme so izjema.

Slovensko nogometno reprezentanco bo danes na Malti ob odsotnosti Matjaža Keka, ki je zaradi smrti v družini ostal v domovini, vodil njegov pomočnik Boštjan Cesar. Slovenija se je z Malto v obdobju državne samostojnosti pomerila že osemkrat. Kar sedemkrat je zmagala (skupna gol razlika je 15:1), le enkrat pa remizirala brez zadetkov. Tako ima danes priložnost, da z novo zmago nad Malto postavi rekord. To bi bila lahko že osma zmaga nad Malto, največje število v zgodovini slovenskega nogometa. Za zdaj je sedemkrat premagala tudi San Marino, šestkrat pa Ciper in Estonijo.

Jan Oblak bo letos uresničil otroške sanje in s Slovenijo prvič nastopil na velikem tekmovanju. Foto: www.alesfevzer.com

"Veliko ekip je imelo na Malti težave, tudi mi. Pričakujem trdo tekmo, treba bo dati vse od sebe," opozarja 31-letni kapetan Jan Oblak, edini Slovenec, ki se v tej sezoni še poteguje za naslov lige prvakov, saj bo z Atleticom v četrtfinalu zaigral proti Borussii Dortmund.

Danes bi lahko dva slovenska reprezentanta dočakala okrogla, jubilejna nastopa. Andraž Šporar bi lahko državni dres oblekel 50., 35-letni Jasmin Kurtić, najbolj izkušeni član slovenske izbrane vrste, pa že 90. Prvi nastop bi lahko vknjižil Nino Žugelj.

Slovenija na lestvici Fife zaseda 55. mesto, Malta, ki je lani izgubila vseh osem kvalifikacijskih tekem, na prijateljskih srečanjih pa z 1:0 premagala Luksemburg in Gibraltar, pa je na skromnem 172. mestu.

Velik dan za ruski nogomet

Srbski selektor Dragan Stojković se bo na Euru 2024 pomeril tudi s Slovenijo. Foto: Reuters Rusija bo ob 18. uri gostila Srbijo, pri kateri bo manjkalo kar nekaj pomembnih igralcev, tudi Dušan Vlahović, Matija Nastašić in Nikola Milenković. Dvoboj bo odigran na razprodanem stadionu Dinama iz Moskve, selektor Dragan Stojković Piksi pa poudarja, da Rusi igrajo podoben slog nogometa kot Angleži in Danci, s katerimi se bo podobno kot s Slovenijo pomeril na Euru 2024.

Srbija bo tako prva evropska nogometna reprezentanca, ki se bo v času suspenza ruske izbrane vrste na tekmovanjih pod okriljem Fife in Uefe pomerila z Rusijo. Prijateljske tekme namreč ne potekajo pod pristojnostjo največjih krovnih zvez. Pred tem se je Rusija na prijateljskih tekmah merila le s tekmeci iz Azije, Afrike in Karibov (Kirgizistan, Tadžikistan, Uzbekistan, Iran, Irak, Egipt, Katar, Kamerun, Kenija in Kuba). Selektor Rusije ostaja Valerij Karpin, ki je izbrano vrsto prevzel med kvalifikacijami za SP 2022 in med drugim v Mariboru premagal Slovenijo z 2:1. V skupini je zaostal le za Hrvaško, a nato zaradi suspenza ni mogel sodelovati v dodatnih kvalifikacijah za nastop na spektaklu v Katarju.

Proti Švedom brez Ronalda in še sedmerice

Cristiano Ronaldo se bo pridružil Portugalski v petek. Foto: Reuters Slovenijo čaka nov izziv v torek, ko se bo v razprodanih Stožicah udarila s Portugalsko. Nekdanji evropski prvak iz leta 2016 bo danes brez kapetana Cristiana Ronalda in še sedmih zvezdnikov (Diogo Dalot, João Cancelo, Danilo Pereira, Otávio, Rúben Neves, Vitinha in João Félix) v Guimaraesu, kjer so Celjani lani v kvalifikacijah za konferenčno ligo senzacionalno izločili Vitorio, pričakal Švedsko, nato pa se bo pripravljal na torkov spopad v Ljubljani. Takrat se mu bo priključilo tudi osem omenjenih reprezentantov, ki bodo izpustili srečanje s Skandinavci.

Italija, ki bo letos v Nemčiji branila evropski naslov, se bo na drugi strani velike luže, na stadionu Venue Chase v mestu Fort Lauderdale na Floridi (ZDA) pomerila z Venezuelo. Selektor Luciano Spalletti bo preizkusil kar nekaj mlajših kandidatov, dvoboj pa bi lahko začela enajsterica Donnarumma; Scalvini, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Udogie; Pellegrini, Chiesa; Raspadori.

Prijateljske tekme, 21. marec 2024: