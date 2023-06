Pri 75 letih še ne gre v pokoj

Sloviti Anglež je trenutno na počitnicah, vendar bo, kot je obljubil, po vrnitvi podpisal pogodbo za prihajajočo sezono.

Nekdanji angleški selektor se je marca vrnil v Selhurst Park in zamenjal Patricka Vieiro.

Takrat se je dogovoril, da bo ekipo vodil do konca sezone. Izpolnil je obljubo, ki jo je dal ob prevzemu trenerskega krmila, in je Palace pomagal popeljati stran od območja izpada. Orli iz Croydona so pod njegovim vodstvom zbrali 18 točk na 10 tekmah in končali na 11. mestu premier lige.

Hodgson je bil že štiri leta pri Palaceu od leta 2017, vendar se je poleti 2021 odločil, da bo zapustil nogomet.

A se nogometu ni mogel odreči. Januarja 2022 je prevzel vodenje Watforda, vendar pa je klub zapustil pet mesecev kasneje, potem ko je nazadoval v championship, po kakovosti drugo angleško ligo.

Palace je bil brez zmage v 12 tekmah v vseh tekmovanjih pod vodstvom nekdanjega svetovnega in evropskega prvaka s Francozi Vieire, preden se je Hodgson vrnil v klub iz otroških let, pri katerem je začel svojo igralsko kariero.

Njegova menedžerska kariera je trajala več kot 45 let in vključuje zadolžitve pri milanskem Interju, Blackburnu, Fulhamu, Liverpoolu, West Bromu in Palaceu, medtem ko je vodil tudi reprezentance Švice, Združenih arabskih emiratov in Finske.

