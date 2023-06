Tottenham potrdil novega trenerja, PSG ga je odpustil

Ange Postecoglou se bo Tottenhamu uradno pridružil prvega julija. Predsednik londonskega kluba Daniel Levy je za klubsko spletno strani dejal: "Ange prinaša pozitivno miselnost in hiter, napadalni slog igre. Ima veliko izkušenj z razvojem igralcev in razumevanjem pomena povezave iz akademije - vsega, kar je pomembno za naš klub."

Postecoglou je osvojil pet domačih trofej, vključno z zaporednimi naslovi prvaka, odkar je leta 2021 prišel v škotski Celtic iz japonske Yokohame Marinos. Zdaj bo nasledil Antonia Conteja, ki je 26. marca sporazumno odšel. Tottenham je minulo sezono zasedel osmo mesto v domačem prvenstvu.

We are delighted to announce the appointment of Ange Postecoglou as our new Head Coach on a four-year contract 🤍