V živo: Chelsea krog odprl z visoko zmago, Bijol znova na klopi

Osmi krog premier lige bo ponudil največji derbi, kar jih premore angleški nogomet. V nedeljo se bosta na Anfieldu udarila Liverpool in Manchester United. Prvi veliki derbi tako čaka tudi Benjamina Šeška, ki upa na svoj tretji zadetek v dresu rdečih vragov, sploh ob podatku, da je Liverpool izgubil na zadnjih treh zaporednih tekmah v vseh tekmovanjih. Na prvi sobotni tekmi je Chelsea s 3:0 premagal Nottingham. Ob 16. uri Manchester City gosti Everton, vodilni Arsenal pa ob 18.30 gostuje pri Fulhamu. Jaka Bijol je dvoboj svojega Leedsa in Burnleyja znova začel med rezervisti.

Sobota se je v premier ligi začela z obračunom Nottinghama in Chelseaja (0:3). Poraz domače ekipe je s klopi odnesel trenerja Angea Postecoglouja. Ta na zadnjih osmih tekmah v vseh tekmovanjih ni zabeležil zmage in se je moral posloviti po vsega mesecu in devetih dnevih. Pod njegovim vodstvom je ekipa z desetega zdrsnila na 17. mesto v angleški ligi.

Manchester City igra z Evertonom, za konec sobotnega dogajanja pa se bo vodilni Arsenal mudil pri Fulhamu. Trener topničarjev Mikel Arteta ima nove skrbi zaradi poškodb. Kapetan Martin Odegaard je utrpel novo poškodbo (notranja kolenska vez) in naj bi bil z zelenic odsoten še vsaj mesec dni. Na bolniški so tudi Piero Hincapie, Noni Madueke, Kai Havertz in Gabriel Jesus.

Šeško v nedeljo na velikem testu

Benjamin Šeško je za Man United do zdaj dosegel dva zadetka. Foto: Guliverimage Benjamin Šeško ni imel preprostega začetka poti v Manchester Unitedu. Kritizirale so ga nekatere klubske legende, a je na zadnjih dveh tekmah dosegel dva gola. Na zadnjih dveh reprezentančnih tekmah s Slovenijo je ob dveh remijih sicer ostal brez doseženega zadetka. Obe ekipi, tako Manchester kot Liverpool, sta pod pritiskom iz različnih razlogov. Liverpool si prizadeva za okrevanje po treh zaporednih porazih pred reprezentančnim premorom, United pa prvič pod vodstvom Rubena Amorima meri na dve zaporedni zmagi v premier ligi.

Mnogi pričakujejo tudi obračun dveh napadalcev, ki sta se na Otok preselila letos poleti - Šeška in napadalca Liverpoola Huga Etikiteja. Čudežna napadalca sta skupaj stala več kot 150 milijonov funtov, pri čemer so oderuške ponudbe, ki so jih oddali pri Liverpoolu in Unitedu, precej smiselne glede na njuni sezoni 2024/25 v bundesligi. Francoz je v premier ligi do zdaj dosegel tri gole, Šeško dva, ob tem ima napadalec Liverpoola še asistenco, je pa Slovenec večkrat streljal v okvir vrat (6:4).

Hugo Ekitike Foto: Reuters

Liverpool je na zadnjih 14 srečanjih z Manchester Unitedom izgubil le enkrat, ekipi pa trenutno na lestvici loči pet točk.

Schmeichel: Ne razumem

Šeško je ob tem ves čas pod drobnogledom strokovnjakov in nekdanjih nogometašev na Otoku. Zadnji v vrsti je bil nekdanji vratar Manchester Uniteda Peter Schmeichel, ki je dejal, da sta bila podpis pogodbe s Šeškom in prodaja Rasmusa Hojlunda "čudna". 22-letni Hojlund se je pred sezono preselil na posodo k Napoliju, kjer je impresivno začel, saj je na prvih šestih tekmah zadel štirikrat. "Nakup Šeška se mi je zdel čuden, imeli smo Hojlunda, ki je bil v zadnjih dveh sezonah brez prave podpore okoli sebe, poglejte samo, kaj zdaj počne v Napoliju skupaj z De Bruynejem in McTominayem. Namesto da bi pripeljali še kakšnega organizatorja, smo odšteli 80 milijonov za Šeška. Hojlund bi s Cungo in Mbeumom dobil točno tisto, kar je potreboval. Ne razumem," je bil neposreden 61-letni nekdanji danski nogometaš.

Angleško prvenstvo, 8. krog:

Sobota, 18. oktober:

Nedelja, 19. oktober:

Ponedeljek, 20. oktober:

Lestvica:

Najboljši strelci: 9 – Haaland (Man City)

6 – Semenyo (Bournemouth)

4 – Anthony (Burnley), Thiago (Brentford)

3 – Bowen (West Ham), Caicedo (Chelsea), Ekitike (Liverpool), Fernandez (Chelsea), Gyökeres (Arsenal), Isidor (Sunderland), Ndiaye (Everton), Richarlison (Tottenham), Sarr (Crystal Palace), Woltemade (Newcastle)

2 – Benjamin Šeško (Man United) ...

Preberite še: