Strelske vaje Man Cityja, Bielsa česa takega še ni doživel

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se je na Otoku začel 17. krog angleškega prvenstva. Za uvod bi se morala pomeriti Manchester United in Brentford, a je vodstvo premier league prestavilo današnji obračun. Razlog za preložitev tekme so okužbe z novim koronavirusom v zasedbi iz Manchestra. Je bil pa na delu vodilni Manchester City, ki je kar s 7:0 odpravil Leeds United in bo tako ostal na vrhu premierligaške razvrstitve tudi po koncu tega kroga.