Predsedniku Marseilla 15 tekem prepovedi

Fabrizio Ravanelli in Pablo Longoria sta bila kaznovana zaradi izjav po tekmi minuli konec tedna proti Auxerru, ki jo je drugovurščena ekipa francoskega prvenstva izgubila z 0:3. "Komisija je obravnavala žaljive pripombe in vedenje, ki kršijo etično listino in škodujejo podobi nogometa," je dejal Sebastien Deneux, vodja disciplinskega organa francoske nogometne lige (LFP).

Longoria je tako suspendiran z vseh uradnih funkcij v tem času ter do dostopa do garderob nogometašev in uradnih oseb, igrišča in vseh hodnikov, ki vodijo do teh prostorov. Predsednik se je sicer že opravičil za izbiro besede "korupcija" in priznal, da ni bila primerna.

Marseille je na dvoboju ob zaostanku z 0:1 ostal brez zahtevane enajstmetrovke, sredi drugega polčasa pa je bil zaradi drugega rumenega kartona izključen še kanadski branilec Derek Cornelius.

