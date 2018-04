Predsednik Mandarić sijal od sreče

Predsednik Olimpije po večnem derbiju

Veliki derbi slovenskega klubskega nogometa med Olimpijo in Mariborom se je končal brez zmagovalca (1:1) in zelo osrečil predsednika ljubljanskega kluba. ''Odkar sem v Ljubljani, še nisem videl tako dobre tekme. To je bil vrhunec,'' je bil Milan Mandarić očaran nad igro in vzdušjem v Stožicah, po katerem je Olimpija še korak bližje velikemu cilju. Naslovu državnega prvaka.

Z Olimpijo je začel sodelovati leta 2015. Pred slabimi tremi leti, ko je na predsedniškem položaju nasledil Izeta Rastoderja in že v prvi sezoni popeljal zeleno-bele na slovenski prestol. Zdaj se mu nasmiha ponovitev podviga, ki ga lahko še oplemeniti, saj je v igri tudi za pokalno lovoriko.

''Počasi. Delamo na tem, dobro pa vemo, da v nogometu ni nikakršnih garancij. Naša želja in naša pot sta začrtani proti temu. Ali bomo prišli do tega, pa bo že pokazal čas,'' ostaja previden Milan Mandarić. Drzne napovedi o tem, do kod lahko seže Olimpija, so se mu maščevale v prejšnji sezoni, v kateri je Maribor povezoval z drugim mestom, nato pa se v spomladanskem delu soočil s (pre)hudo krizo. Zato noče že vnaprej napovedati uspehov, saj se zaveda, da je nogomet še kako nepredvidljiv.

Maribor prekinil niz Olimpije

Luka Zahović je preprečil Olimpiji, da bi na lestvici pobegnila Mariboru na +13. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida S podobno krizo, kot jo je lansko pomlad na svojih plečih občutila Olimpija, se leto dni pozneje ukvarja Maribor. V soboto je v Stožicah potreboval zmago, če se je želel približati Ljubljančanom na sedem točk zaostanka (Olimpija je odigrala tekmo več od Maribora) in se resneje vključiti v boj za prvo mesto, a se mu načrt ni izšel.

Naletel je na razigrano in disciplinirano Olimpijo, zlasti v prvem polčasu, v nadaljevanju pa se reševal po zaostanku in prek rezervista Luke Zahovića osvojil točko. S tem je Maribor pred 14 tisoč gledalci prekinil niz šestih zaporednih zmag Olimpije v letu 2018, kar pa ni zmanjšalo zadovoljstva na obrazu predsednika zmajev.

Najboljši derbi, odkar je predsednik Olimpije

Mandarić ima za seboj bogato zgodovino sodelovanja z nogometnimi klubi. Največ let je deloval v otoškem nogometu, v Ljubljani pa je na čelu Olimpije slaba tri leta. Že dolgo ga nismo videli tako dobre volje, kot je bil po sobotnem večnem derbiju. Sijaj je od zadovoljstva. Ne le zaradi tega, ker je Bišćanova četa zadržala lepo prednost pred Mariborom, ampak tudi zaradi ozračja na štadionu, ki je spominjal na prizore velikih derbijev.

Vrhunci derbija v Stožicah:

''Ta derbi je bil vrhunec slovenskega klubskega nogometa, odkar sem v Ljubljani. Bil je najboljši, kar smo jih videli do zdaj. Čudovito ga je bilo spremljati. Kar se tiče igre, sem zelo zadovoljen, z rezultatom pa bi bil lahko še bolj, a je to pač nogomet. Imeli smo vse, a je nato Handanović poskrbel za izjemno posredovanje. Osvojili smo točko, ki jo je osvojil tudi Maribor. Vsaka mu čast, a mi gremo naprej po naši poti. Želimo osvojiti prvo mesto,'' je sporočil bogati ameriški podjetnik s srbskimi koreninami, ki bo čez pet mesecev praznoval okrogli 80. rojstni dan.

Predstavniki velikih evropskih klubov pohvalili Olimpijo

Igor Bišćan in Darko Milanič sta se v trenerskem obračunu razšla brez zmagovalca. Foto: Žiga Zupan/Sportida Z Olimpijo ima velike načrte. Z njo ne želi biti le najboljši v Sloveniji, ampak jo pripeljati do tega, da bo predstavljala pomemben dejavnik tudi v regiji.

''Nismo naključno na vrhu lestvice. Prvo mesto si zaslužimo. Videli ste, kako igra Olimpijo. Igramo hiter nogomet z visokim ritmom. Z menoj so bili predstavniki številnih evropskih klubov, tudi tistih iz Juventusa, Torina … Zelo so pohvalili Olimpijo. Zdaj moramo pokazati nek premik in napredek še v Evropi,'' je prepričan, da lahko zeleno-beli ob nadaljevanju takšnega dela z Igorjem Bišćanom še ogromno napredujejo.

Pred Mariborom imajo deset točk prednosti, kar se je po koncu jesenskega dela, ko so vijolice prezimile kot prve, hkrati pa Olimpiji bežale za tri točke, zdelo tako malo verjetno, da je bilo podobno scenariju znanstvene fantastike. A je še kako res. Mandarić zavrača evforijo. ''Moramo iti le tekmo po tekmo. Vsaka šteje tri točke. Moramo jih osvojiti, če želimo ostati prvi.''

Ne denar, ampak zadovoljstvo navijačev

Še bolj kot igra pa ga je v dobro voljo spravilo vzdušje v Stožicah.

Ko je videl zadovoljne obraze navijačev Olimpije, je začutil nepopisno radost. Foto: Žiga Zupan/Sportida

''Takšno navijanje in zadovoljstvo občinstva je nekaj fantastičnega. To je nagrada za vse, kar sem do zdaj naredil pri Olimpiji. Ne denar, odtehta to, ko vidim zadovoljne navijače, kako uživajo v nogometu. To si Ljubljana in Olimpija zaslužita,'' je z rosnimi očmi pripovedoval o zadovoljstvu, ki ga je občutil v častni loži, ko je pogledoval po štadionu in opazoval odziv občinstva. V prihodnje si želi, da bi bilo takšnih prizorov čim več. Tako na domačih kot tudi evropskih tekmah.