Pred novo evropsko stopnico so razkrili recept za uspeh

Domžale bodo danes kot prva od štirih slovenskih ekip v tem tednu stopile na evropski teren. Domžalčani se bodo na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo na domačih tleh ob 17.55 pomerili s finskim tekmecem Honko Espoo. "Našo priložnost zato vidim v agresivnem pristopu. Fantje kažejo motiviranost in željo, upam, da bo to vidno tudi na igrišču in da bomo dosegli rezultat, ki si ga želimo."

Domžalčani so uspešno krenili v evropsko sezono, potem ko so v prvem krogu kvalifikacij konferenčne lige izločili luksemburški Swift Hesperange. Varovanci Dejana Djuranovića se bodo v drugem krogu srečali s finsko Honko Espoo, ki ima po ceni za približno polovico cenejšo ekipo od slovenskega prvoligaša. Domžalčani so v tem tednu vse podredili obračunu s finskim tekmecem, zato v nedeljo tudi niso odigrali svoje prve tekme v 1. SNL proti Olimpiji.

"Glede na to, da so nam tekmo premaknili s četrtka na torek, smo se temu skušali čim bolj prilagoditi, zato tudi nismo odigrali prvoligaške tekme z Olimpijo. Imeli smo dovolj časa, da se pripravimo, delali smo po povsem ustaljenem urniku. Po povratku iz Luksemburga smo tako ekipo uspeli ustrezno osvežiti, regenerirati in dobro pripraviti na tekmo," je o pripravah na obračun na novinarski konferenci pred obračunom dejal domžalski strateg.

Foto: Vid Ponikvar

"Naša želja je, da se skozi dvoboj s Finci uvrstimo v tretji krog. Nasprotnika smo analizirali, je premagljiv, zdi se mi za malenkost kvalitetnejši od Luksemburžanov. Igrišče bo pokazalo razmerje moči, jaz pa verjamem, da smo dobro pripravljeni in da bomo rasli iz tekme v tekmo. Fantje kažejo motiviranost in željo, upam, da bo to vidno tudi na igrišču in da bomo dosegli rezultat, ki si ga želimo," je odločen Djuranović, ki je Domžalčane po dveh letih odsotnosti znova popeljal v boj za evropsko tekmovanje.

Priložnost v agresivnem pristopu

Uspešno so se prebili čez prvi krog, s skupnim izidom 2:1 so izločili Swift Hesperange. Foto: Grega Valančič/Sportida Na drugi stopnički Domžalčane čaka finska ekipa, ki pa po besedah iz domžalskega tabora ne goji klasičnega skandinavskega načina igranja z agresivno obrambo in dolgimi podajami. "Nasprotnik poskuša igrati s kratkimi podajami. Zagotovo se tu pozna razlika, da je Honka že nekaj časa v tekmovalnem ritmu, mi pa smo s sezono šele začeli. Dolge žoge pri Fincih niso pogost pojav, saj na nasprotno polovico prihajajo zelo potrpežljivo. Našo priložnost zato vidim v agresivnem pristopu. Poskušali jih bomo prisiliti v napako in po odvzeti žogi kreniti neposredno na njihovo obrambno vrsto. Res pa je, da smo tudi proti Swiftu pričakovali igro številnih kratkih podaj, nato pa je nasprotnik vse akcije začenjal z dolgo žogo. Jaz pričakujem, da bomo mi nekje čez tri, štiri tekme prišli v tisto optimalno formo, ki jo bomo poskušali čim dlje zadržati. Že skozi zadnji dve tekmi smo pokazali, da rastemo in da bomo na ravni, ki si jo želimo," je dejal Djuranović, ki bo lahko računal na vse svoje igralce.

"Vsi fantje so zdravi in na razpolago, nimamo nobenih težav in upam, da bo tako ostalo. Tudi tisti, ki so bili prej odsotni, so v pogonu s prvo ekipo, tako da bomo lahko računali na pomoč vseh," je še dejal trener rumenih.

Brez lahkih tekem

Finski prvoligaš je tako v prejšnji sezoni kot sezono pred tem v boju za ligo Europa izpadel v prvem krogu kvalifikacij. Najdlje je prišel v sezoni 2010/11, ko je izpadel v tretjem krogu. V prejšnji sezoni je Honka finsko prvenstvo končala na četrtem mestu.

"Zagotovo imamo priložnost za lep uspeh." Foto: Vid Ponikvar

"Tako kot vsako tekmo gremo na zmago. Dobro smo se pripravili na nasprotnika, tudi analize so pokazale, da smo iz tekme v tekmo boljši, tako da se nimamo ničesar bati, če bomo pravi. Tekmec poskuša igrati lep nogomet, ima tri ali štiri dobre posameznike, a vsaka tekma je razred zase. Prvi dvoboj bo odigran doma, napredovanje pa bomo znova lovili v gosteh. To seveda ni prednost, saj je lažje igrati pred domačimi navijači. Kljub temu je vse skupaj odvisno od dnevne forme, zato upam, da bo ta čim boljša," je pred tekmo dejal domžalski branilec Tilen Klemenčič, ki bi si z Olimpijo želel odigrati tudi nedeljsko tekmo.

"V nogah želimo imeti čim več tekem, zato menim, da bi bilo dobro, če bi tudi sami nastopili v prvem krogu 1. SNL. S tem dviguješ formo, a kljub temu se s soigralci prilagajamo nastali situaciji in na jutrišnjo tekmo gledamo kot priložnost za novo dokazovanje. Konferenčna liga namreč predstavlja lepo priložnost za manjše klube, a razmišljati je treba postopoma. Zagotovo imamo priložnost za lep uspeh, bomo pa skozi tekme videli, kako se bo stvar odvila. Lahkih tekem ni več, držati se moramo svojega načrta in upati na najboljše," je še dejal 25-letni nogometaš.

