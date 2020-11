Pozival k ubijanju Armencev, Uefa mu je stopila na prste

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Krovna evropska nogometna zveza Uefa je sporočila, da je z dosmrtno prepovedjo delovanja v nogometu kaznovala funkcionarja azerbajdžanskega kluba Qarabaga Agdama. Vzrok so rasistične in nešportne objave na družbenih omrežjih.

Začasno kazen predstavniku za stike z javnostmi pri klubu Nurlanu Ibrahimovu je Uefa izrekla že 3. novembra, zdaj pa jo je potrdila in mu do konca življenja prepovedala udejstvovanje v nogometu in z nogometom povezanimi dejavnostmi pod svojim okriljem.

Obenem je krovna evropska organizacija zaprosila tudi mednarodno zvezo Fifo, naj kazen razširi še na področja pod svojim vplivom. Klub pa je dobil denarno kazen 100 tisoč evrov.

Sporne objave izvirajo iz obdobja spopadov med Armenijo in Azerbajdžanom v Gorskem Karabahu. Kot je sporočila armenska nogometna zveza, je Ibrahimov v objavi na družbenih omrežjih, ki je bila kasneje izbrisana, pozival k ubijanju Armencev.