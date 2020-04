Poslovil se je italijanski George Best

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Trevisu je danes za posledicami tumorja v 73. letu umrl Ezio Vendrame, nekdanji nogometaš, ki so ga domači mediji poimenovali italijanski George Best. Nogometnim dosežkom slovitega Severnega Irca se sicer kljub velikemu talentu ni približal, bil pa mu je podoben vizualno in tudi po kontroverznem obnašanju, poroča časnik Gazzeta dello Sport.