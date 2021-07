Pomurke branjenje naslova začenjajo proti Radomljam

V članski ligi bo igralo osem ekip, Pomurje Beltinci, Radomlje, Ljubljana, Olimpija Ljubljana, Cerklje, Primorje, Krim in Ptuj. Novinca v ligi prihajata s Ptuja in iz Ljubljane. Ob dvoboju med Pomurjem in Radomljami bo v 1. krogu na sporedu tudi mestni derbi med Ljubljano in Olimpijo. Druga para pa sta Cerklje - Primorje in Krim - Ptuj.

V pokalnem tekmovanju bo že 1. krog, ta bo na sporedu bo 26. avgusta, prinesel ponovitev zadnjega finala, Pomurke bodo doma gostile Olimpijo. Drugi pari so Cerklje - Radomlje, Primorje - Ljubljana in Ptuj - Krim.