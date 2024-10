Pet kandidatur za žensko EP 2029, v igri tudi slovenska soseda

Evropska nogometna zveza Uefa je potrdila, da je dobila pet kandidatur za organizacijo ženskega evropskega prvenstva 2029. Zanimanje za EP 2029 so izrazile Nemčija, Italija, Poljska in Portugalska ter skupaj Danska in Švedska, je poročala nemška tiskovna agencija dpa. Uefa bo organizatorja določila decembra 2025.