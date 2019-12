Pomembna in vesela novica za vse navijače evropskih prvakov

Jürgena Kloppa so na Anfield "priklenili" do leta 2024

Trener evropskega prvaka Liverpoola, ki je trenutno tudi vodilni v angleški premier ligi, Jürgen Klopp, je sodelovanje z velikanom z Anfielda podaljšal do leta 2024, so sporočili iz vrst šestkratnih evropskih prvakov.

Tri dni za tem, ko so si z zmago v Salzburgu zagotovili osmino finala lige prvakov, so pri Liverpoolu poskrbeli za pomembno novico za vse svoje navijače. Podaljšali so sodelovanje z Jürgenom Kloppom in svojega trenerja na Anfield "priklenili" kar do leta 2024.

Nemec, ki je na Anfield prišel oktobra 2015, je julija 2016 podpisal novo, šestletno pogodbo do leta 2022, ki pa jo je zdaj podaljšal še za dve leti.

Jürgen Klopp: Ustvarjeni smo drug za drugega

"V tem klubu je tako lepo, da nikoli ne bi mogel pomisliti na odhod. Zame osebno je to podaljšanje priznanje za moje delo in delo vseh nas skupaj. Pa tudi to, da smo do zdaj opravili marsikaj dobrega, predvsem pa to, da lahko postorimo še marsikaj. Vesel sem, ko vidim, da se klub razvija. Ko so me jeseni 2015 poklicali, sem začutil, da smo ustvarjeni drug za drugega. Verjamem in upam, da bom tu ostal vsaj do leta 2024. Če ne bi bil, ne bi podpisal nove pogodbe," je po podpisu nove pogodbe, s katerim je razveselil številne navijače Liverpool, povedal 52-letni Klopp, ki je bil pred tem zelo uspešen na klopi Borussie Dortmund. Z njo je bil dvakrat nemški prvak, v sezoni 2012/13 pa jo popeljal do finala lige prvakov.

Liverpool v lovu na prvi naslov po 29 letih. Kaže mu odlično.

V elitnem evropskem klubskem tekmovanju je v prejšnji sezoni zmagal z Liverpoolom, s katerim je trenutno vodilni v angleškem prvenstvu, v katerem na Anfieldu na nov, že 19. naslov prvaka čakajo že od daljnega leta 1990.

V prejšnji sezoni je Liverpool v prvenstvu osvojil kar 97 točk (15 več od Chelseaja na tretjem mestu), a vseeno skozi cilj ni prišel kot prvi. Prvak Manchester City je osvojil eno več.

Liverpoolu v lovu na naslov, na katerega čaka že od leta 1990, trenutno kaže odlično. Foto: Reuters

Trenutno gre Liverpoolu odlično. V prvih 16 prvenstvenih krogih je oddal le dve točki in ima osem točk prednosti pred Leicester Cityjem na drugem mestu. Pred prvakom iz Manchestra ima še šest točk več naskoka.

Klopp je z Liverpoolom letos osvojil še evropski superpokal, zaigral pa tudi v finalu lige Europa 2016 in finalu lige prvakov 2018, na zadnji stopnički pa obstal tudi v sezoni 2015/16 angleškega ligaškega pokala.