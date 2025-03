Cesar povsem osredotočen na Aluminij: O Olimpiji bomo razmišljali od večera naprej

Pokalna tekmovanja so znana po nepredvidljivosti in številnih presenečenjih. Dovolj pove že podatek, da sta se lani za lovoriko v finalu udarila poznejši zmagovalec Rogaška, ki je za tem padel v četrto ligo, in drugoligaš Gorica. Prejšnji teden so se v četrtinale uvrstili Olimpija, Celje in Koper. Danes bo znan še četrti četrtfinalist. Maribor bo skušal v Ljudskem vrtu upravičiti vlogo favorita proti vodilnemu drugoligašu Aluminiju. V sredo bosta izmed prvoligašev na delu Bravo in Nafta.

Cesar: Brez podcenjevanja

Maribor bo danes v Ljudskem vrtu gostil Aluminij. Foto: Jure Banfi Maribor, rekorder tekmovanja, ki že slabo desetletje lovi približno deseti pokalni naslov, bo danes gostil jesenskega drugoligaškega prvaka Aluminij.

"Z naše strani ne sme priti do nikakršnega podcenjevanja. Vsaka tekma z Aluminijem je bila v preteklosti nekaj posebnega, dovolj je opozoril, koliko težav lahko povzroči ekipa iz Kidričevega. Tekmeci imajo svoje načrte, mi svoje. Pričakujem dobro tekmo, nas pa v pravi podobi. Z namenom, da uresničimo cilj in se uvrstimo v nadaljnje tekmovanje," pred dvobojem osmine finala pokala sporoča trener vijolic Boštjan Cesar, ki je z Mariborom v 1. SNL nanizal dve zmagi brez prejetega zadetka.

Ko je v pokalu debitiral na vijoličnem stolčku, se je namučil, da je na gostovanju preskočil gorenjsko nižjeligaško oviro, zaradi bližajočega se vrhunca, večnega derbija z Olimpijo, ki bo v nedeljo v Ljudskem vrtu, pa bi se lahko odločil za nekaj sprememb v začetni enajsterici. Za zdaj o zmajih še ne razmišlja: "Najprej velja popolna osredotočenost na Aluminij, o Olimpiji bomo razmišljali od torka zvečer," dodaja nekdanji dolgoletni kapetan slovenske reprezentance.

Na tekmah med Mariborom in Aluminijem je bilo najbolj čustveno 14. maja 2022, ko je svojo igralsko kariero v Ljudskem vrtu sklenil Marcos Tavares. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Nafta v sredo odhaja na gostovanje k moštvu Čarda Martjanci, Bravo Big Bang, ki je izjemno vstopil v spomladanski del 1. SNL, je imel veliko sreče pri žrebu, tako da se bo doma pomeril proti štajerskemu četrtoligaškemu klubu Rače.

Drugoligaš Bistrica gre k tretjeligašu v Dobrovce, Beltinci pa bodo v četrtek gostili Belo krajino, ki nastopa šele v četrtem kakovostnem klubskem razredu v Sloveniji.

V četrtfinale se bosta tako uvrstila najmanj dva kluba, ki ne igrata med elito.

Zmaji zlahka izločili Ilirijo

Ko je Olimpija po domačem remiju proti Borcu (0:0) izpadla iz Evrope, je trener Victor Sanchez napovedal, da bodo zdaj zmaji celotno energijo usmerili v željo, da sezono sklenejo z dvojno slovensko krono. Na prvenstvu jim gre odlično, saj so si zagotovili občutno prednost pred zasledovalci, v pokalu pa so se prav tako prebili med najboljših osem.

Na Kodeljevem so brez večjih težav s 3:0, po zadetkih Jurgena Cehalke in Alejandra Blanca v prvem, ter Antonia Marina v drugem polčasu, izločili mestnega tekmeca Ilirijo, ki ga vodi njihov nekdanji strateg Darko Karapetrović.

Mestni obračun je na tribune na Kodeljevem kljub slabemu vremenu privabil številne navijače. Foto: Aleš Fevžer

Celje se je po dveh odmevnih zmagah namučilo

Celjani so v nedeljo proti Radomljanom dosegli kar devet zadetkov, tokrat pa so jim Sežanci povzročili nemalo težav. Foto: Jure Banfi V knežjem mestu bi bilo vse drugo kot zmaga Celja veliko presenečenje, ki pa se vendarle ni zgodilo. Tabor iz Sežane nastopa v drugi ligi, kjer se je izkazal v jesenskem delu in osvojil tretje mesto (za vodilnima Aluminijem in Gorico zaostaja zgolj točko), tokrat pa je imel opravka z razigranim tekmecem, ki je v zadnjem tednu dosegel dva zgodovinska podviga.

Najprej je na Cipru ugnal tamkajšnjega prvaka Apoel (2:0) in se prebil med 16 najboljših v konferenčni ligi, nato pa je v redko videnem strelskem festivalu nadigral Radomlje s kar 9:1 in poskrbel za strelsko najbolj dovršen nastop v 1. SNL v tem stoletju. Celjani so si tako okrepili samozavest. A žilavi Sežanci so jih pošteno namučili in varovanci Alberta Riere so napredovali s tesnih 3:2. Že v prvem polčasu sta domače v vodstvo popeljala Žan Karničnik in Klemen Nemanič, Mihael Briški pa je z najstrožje kazni poskrbel, da so aktualni državni prvaki na odmor odšli le z golom prednosti.

Inigo Eguaras je kmalu po vrnitvi na teren poskrbel za to, da so domači lažje zadihali, Matevž Medič Slaček pa je v 82. minuti zatresel mrežo Celja in poskrbel za napeto končnico, v kateri pa do preobrata vendarle ni prišlo.

Popović junak na Fazaneriji

Če sta bila Olimpija in Celje danes favorita proti drugoligaškim zasedbam, je bila Fazanerija prizorišče pravcatega prvoligaškega spopada. Mura je na derbiju osmine finala pokalnega tekmovanja gostila Koper. Kanarčki v tej sezoni v 1. SNL še niso izgubili proti Muri, tradicijo pa nadaljevali tudi v pokalnem tekmovanju. Za minimalno zmago z 0:1 je z golom v 76. minuti poskrbel izkušeni Denis Popović.

Koprčani so slavili z zadetkom Denisa Popovića. Foto: Jure Banfi