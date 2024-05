Slovenija česa takega še ni doživela! Maribor in Bravo navijata za Rogaško.

Zvečer se bosta za pokalno lovoriko v Stožicah udarila Rogaška in Gorica. Favoriti so črno-beli iz Rogaške Slatine, ki pa niso prejeli tekmovalne licence za prihodnjo sezono za prvo ligo in Evropo. Tako bi bila v primeru, da bi črno-beli zvečer osvojili pokal, še kako srečna Maribor in Bravo. Vijolice bi v Evropi namreč odigrale najmanj štiri tekme, prvič v klubski zgodovini pa bi v Evropi zaigral tudi četrtouvrščeni prvoligaš Bravo. Če pa bi se do pokalne lovorike dokopala Gorica, to bi bila njena prva po desetih letih, skupno pa že četrta, bi morali na odločitev, ali bodo vrtnice zaigrale tudi v Evropi, še malce počakati. V Novi Gorici namreč še vedno čakajo na odgovor, ali je njihova licenca za Evropo potrjena.

Pokal Pivovarne Union je v tej sezoni poskrbel za številna presenečenja. Prvič v zgodovini tekmovanja se lahko zgodi, da bi se lovorike veselil drugoligaš, to je v tem primeru Gorica, ki je 2. SNL končala na četrtem mestu, prvič v zgodovini pa bi lahko pokal osvojil tudi klub, ki po koncu sezone zapušča prvoligaško tekmovanje. To je Rogaška, ki ni prejela licence za nastop v 1. SNL niti v Evropi, tako da bi lahko v prihodnji sezoni zdrsnila celo v najnižjo ligo. Če se bo zgodilo to, bi lahko Rogaška celo razpustila člansko ekipo. Danes se bo tako v Stožicah, kamor bo pripotovalo veliko navijačev iz Rogaške Slatine in Nove Gorice, pisala zgodovina slovenskega nogometa.

Gorica lahko zvečer postane prvi drugoligaš, ki je osvojil slovenski pokal. Foto: www.alesfevzer.com

Rogaška, ki je nastala na pogorišču nekdanjega Steklarja, je že z uvrstitvijo v finale poskrbela za najodmevnejši dosežek v zgodovini kluba, Gorica pa je v pokalnem tekmovanju zmagala že trikrat. Nazadnje leta 2014, zdaj pa se ji ponuja prvovrstna priložnost, da po Domžalah in Radomljah v pokalu vzame mero še tretjemu prvoligašu in se polasti lovorike. Z njo pa morda tudi Evrope, če bi njeni prošnji za licenco za igranje v Evropi prižgali zeleno luč. Zanimivo je, da bo Gorico v finalu pokala vodil novi trener, 44-letni Srb Nenad Stojaković, na klopi Rogaške pa bo Oskar Drobne, ki je spomladi beležil imenitne rezultate in popeljal črno-bele do osmega mesta. V spomladanskem delu je več točk od Rogaške osvojila le vodilna trojica Celje, Maribor in Olimpija.

Zmaga Rogaške bi osrečila Maribor in Bravo

Če bi Rogaška osvojila pokal, bi Maribor v prihodnji sezoni v Evropi odigral najmanj štiri tekme. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Največ točk so spomladi osvojile vijolice, ki bodo danes tudi stiskale pesti za Rogaško. Če bi pokalna lovorika odšla na Kozjansko, bi si namreč pravico do nastopa v prvem krogu kvalifikacij za ligo Europa prilastil drugouvrščeni prvoligaš. To je Maribor, ki bi v tem primeru odigral najmanj štiri evropske tekme. Če bi obveljal prejšnji scenarij in bi Rogaška prejela licenco za Evropo, bi Maribor začel Evropo v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo in brez popravnega izpita. Zato bodo Mariborčani, ki v prihodnji sezoni ne skrivajo visokih ciljev, trener Ante Šimundža napoveduje lov na dvojno krono, stiskali pesti za Rogaško.

Podobno velja tudi za Bravo, ki bi v primeru, da bi Rogaška upravičila vlogo favorita, prvič v kratki zgodovini kluba proslavljal nastop v Evropi. To bi za ljubljanski klub predstavljalo tudi dobrodošlo finančno injekcijo.

ŽNK Mura Nona lahko danes osvoji dvojno slovensko krono. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Petek je v Ljubljani v znamenju pokalnih spopadov. Ob 16.30 se bosta v finalu ženskega pokala udarili Ljubljana in prvak Mura Nona, ki bo lovil dvojno krono. Ljubljana je v prvenstvu zasedla tretje mesto.

Pokal Slovenije, finale:

Petek, 24. maj:

Dozdajšnji pokalni prvaki Slovenije:

9 – Maribor

8 – Olimpija

4 – Koper

3 – Gorica

2 – Domžale, Interblock, Mura

1 – Celje, Rudar Velenje

Zgodovina finalnih srečanj pokala Slovenije: