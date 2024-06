Rože slovenskih balkonov: kako saditi pelargonije?

Tudi v Sloveniji priljubljene okrasne rastline številnih balkonov, okenskih polic in vrtov, pelargonije, so znanje po svojih živahnih barvah in prijetnem vonju. Cvetijo od pomladi do jeseni, zato ni nenavadno, da so tako razširjene. Preverili smo, kako se lotiti sajenja, da bodo vaše pelargonije letos še posebej lepe. Naj zasijejo v unikatno predelanih koritih in lončkih, ki bodo tako kot cvetlice kar klicale poglede radovednih sosedov. Predstavili vam bomo pet fantastičnih idej za zasaditev pelargonij.

Foto: Pelargonium for Europe Pri sajenju pelargonij so bistveni trije elementi, poudarjajo strokovnjaki, združeni pod iniciativo Pelargonium for Europe: izbira primernih korit oziroma lončkov, primerna mešanica zemlje in tehnika sajenja.

Kakšen lonček oziroma korito izbrati za sajenje pelargonij?

Pri izbiri bodite pozorni, da ima lonček dober drenažni sistem. Odvečna voda se ne sme zadrževati, temveč mora iztekati. Na dnu posode postavite plast kamenčkov za še boljšo drenažo.

Upoštevajte tudi prostor za korenine. Izbrano korito naj bo visoko vsaj 20 centimetrov. Ravno toliko, 20 centimetrov, naj bo tudi prostora med posameznimi sadikami v loncu. Nič ni narobe, če bo ob sajenju videti, da je korito preveliko za posajene pelargonije. Te namreč rastejo izredno hitro, zato bo korito kmalu zapolnjeno.

Priprava zemlje in sajenje

Da bodo Pelargonije resnično lepe, uporabite kakovostno zemljo, ki naj bo rahla, da bo voda lažje odtekala. Za še boljšo drenažo lahko zemlji dodate tudi nekaj peska. Korito nato z zemljo napolnite do dveh tretjin. Previdno odstranite pelargonije iz njihovih začasnih lončkov in pri tem pazite, da ne poškodujete korenin. Postavite rastlino v korito in nato okoli korenin dodajte še preostalo zemljo.

Po sajenju pelargonije zalijte, nato pa jih zalivajte redno, a ne pretirano. Naj se vrhnja plast zemlje med vsakim zalivanjem posuši.

Foto: Pelargonium for Europe

Pelargonije potrebujejo veliko sonca Pelargonije potrebujejo veliko sonca, zato zanje izberite sončno lego. Potrebujejo vsaj šest ur sončne svetlobe na dan. Če jim boste to omogočili, boste lahko vse poletje uživali v čudovitih in živobarvnih cvetovih.

5 idej za zasaditev pelargonij

Pelargonije so osupljive rastline, zato si zaslužijo posebne lončke, ki bodo še obogatili njihovo krasoto. Na srečo je to mogoče narediti zelo preprosto, če le veste, kako se tega lotiti. Strokovnjaki za dekor v Pelargonium for Europe (PfE) so z nami delili nekaj idej za doma narejene, unikatne cvetlične lončke, ob katerih bodo zagotovo vzdihovali tudi vaši sosedje.

#1 Vintage čipkasti sadilniki

Čipkasti detajli na cvetličnem lončku so kot nalašč za rastlino, kot je pelargonija. S čipkami okrašen glinen lonček bo lepo dopolnil lončnico ne glede na to, ali jo boste postavili na vrtu ali pa jo boste podarili prijateljici.

Foto: Pelargonium for Europe

Za izdelavo takšnega personaliziranega vintage lončka potrebujete glinen lonček, čipkaste prtičke in trakove, škarje, prozorno in vodoodporno lepilo za dekupiranje, krtačo in cvetočo pelargonijo.

Postopek je enostaven: Izrežite kose čipkastih prtičkov ali čipkastih robov in jih prilagodite velikosti lončkov. S čopičem na lonček nanesite lepilo za dekupiranje in nanj položite kose čipk, kot ste si zamislili. Počakajte, da se posuši. Zaključite videz z dodatnim nanosom lepila povrhu čipke, da jo tako še bolj pritrdite in ji daste sijajen videz.

Foto: Pelargonium for Europe #2 Rustikalen lonček s pridihom narave

Predstavljajte si živobarvne cvetove pelargonij v rustikalno okrašenih lončkih s pisanimi steklenimi kamni. Takšnega okraševanja cvetličnih lončkov se lahko lotijo tudi začetniki.

Kako ustvarite rustikalen lonček? Izrežite trakove samolepilne steklene mreže in jih prilepite na glineni lonec, ne pozabite niti na rob. Trakove tkanine nalepite na zunanjo stran glinenega lonca, tako se bo mavec bolje prijel.

Mavec v prahu zmešajte z vodo. Pri tem upoštevajte navodila, ki veljajo za kupljeni mavec. S pomočjo lopatice na debelo nanesite mavec, a bodite pri tem hitri, saj se mavec hitro strdi. Poskrbite, da bo površina hrapava in neenakomerna. Na površino nežno pritisnite steklene kamne in biserčke.

Morebitne ostanke mavca lahko odstranite s tekočo citronsko kislino. Ko je izdelek posušen, vanj postavite lonček s cvetočo pelargonijo.

Foto: Pelargonium for Europe

Foto: Pelargonium for Europe #3 Živahen stolp iz glinenih lončkov

Da bodo vaše bujno cvetoče pelargonije še bolj zasijale, jih lahko zasadite v prav poseben, doma narejen, unikaten stolp iz pisano pobarvanih glinenih lončkov. Izberite najljubše barve in odtenke, da bo stolp dobil še bolj oseben pridih.

Da bi ustvarili še bolj zanimivo dekoracijo iz pelargonij, lahko postavite več stolpov, ki so lahko ne le različnih barvnih kombinacij, pač pa tudi različnih višin. Na takšen način boste ustvarili navpično morje cvetja, ki lahko kot atraktivna kulisa zakrije morebiti neprivlačno steno ali ograjo.

#4 Sodoben totem sadilnik

Sodoben oblikovalski dizajn in sadilnik v enem. Ta privlačni kos bo ukradel pozornost na terasi ali balkonu in bo kot nalašč za izpostavitev privlačne viseče rdeče pelargonije. Izdelava je popolnoma enostavna in brez težav se je lahko lotite tudi sami.

Foto: Pelargonium for Europe

Za ta sodobni oblikovalski projekt sadilnika za pelargonije boste potrebovali veliko okroglo kovinsko posodo kot podlago, tri manjše posode z ravnimi robovi v obliki polkrogle, brusni papir, pištolo za vroče lepljenje, močno gradbeno lepilo, vodoodporno barvo v spreju in cvetočo visečo pelargonijo.

Foto: Pelargonium for Europe Kako se lotiti? Čiste okrogle kovinske posode zbrusite z brusilnim papirjem. S pištolo za vroče lepljenje nanesite močno gradbeno lepilo na rob ene od manjših posod in drugo postavite na vrh, tako da oblikujete kroglo z dvema ravnima površinama. Lepilo nanesite še na zgornji del krogle. Nanjo položite tretjo polkroglo posodo. To bo posoda, v katero boste kasneje posadili pelargonijo.

Ko se struktura posuši, tri spojene posode prilepite na veliko kovinsko posodo, ki bo služila kot osnova. Nato celoten kos popršite z vodoodporno barvo v spreju po svoji izbiri.

Nasvet: Dodajte drenažni sloj, da preprečite zadrževanje odvečne vode. Ker ta sadilnik nima drenažnih lukenj, ga postavite na mesto, zaščiteno pred dežjem, in ga redno rahlo zalivajte.

#5 Elegantni betonski sadilniki za nekonformiste

Ker pelargonije tako lepo uspevajo prav na prostem, lahko pri izbiri sadilnikov svoji domišljiji pustite prosto pot. Zakaj se ne bi odločili za betonske sadilnike, ki jim lahko z barvami vdahnete popolnoma svoj, unikaten stil?

Z markirnim trakom in barvo lahko preproste betonske posode v kratkem času spremenite v elegantne sadilnike, ki barvitim pelargonijam omogočajo, da resnično izstopajo. Če želite ustvariti te prilagojene sadilnike, posode prekrijte z markirnim trakom tako, da izpostavljene površine ustvarijo lep vzorec.

Foto: Pelargonium for Europe

Trak za markiranje pritisnite trdno navzdol, tako da barva ne more teči pod njim. Posode nato popršite z vodoodporno barvo in pustite, da se posušijo. Odstranite trak in v dokončane posode zasadite pelargonije, ki jih je enostavno vzdrževati.