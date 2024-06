To so prihranki nizkoenergijskih objektov

Tako električni avtomobili kot sončne elektrarne se širijo po Sloveniji. Elektrifikacija je na pohodu. Nizkoenergijske prenove in gradnje so postale vsakdanje. Zavedanje o pomenu trajnostnega življenja je vsak dan bolj zakoreninjeno med prebivalstvom. Tovrstne rešitve poleg dobrega vpliva na okolje prinašajo tudi prihranke družinskemu proračunu. Preverili smo, kakšen prihranke si lahko obetate s pasivno hišo ali nizkoenergijsko prenovo vašega doma ter kakšne možnosti potrošnikom prinaša ugoden NLB Zeleni kredit , ki je namenjen prav trajnostnim rešitvam.

V svetu, kjer so stroški energije vedno višji in vpliv na okolje vedno bolj skrb vzbujajoč, postaja nakup nizkoenergijske nepremičnine najbolj smotrna odločitev. Pa poglejmo, kakšne prihranke si lahko obetate kot novi lastnik nizkoenergijskega doma.

Foto: NLB d.d.

Nižji stroški ogrevanja, hlajenja in vzdrževanja

Nizkoenergijske nepremičnine so zasnovane tako, da maksimalno izkoristijo naravne vire za ogrevanje in hlajenje. Visoka izolacija, energijsko učinkovita okna in vrata ter sodobni ogrevalni sistemi omogočajo znatno zmanjšanje porabe energije, kar pa z drugimi besedami pomeni nižje obratovalne stroške.

Visokokakovostni materiali, ki so pogosto vgrajeni v nizkoenergijske objekte, le-tem omogočajo manj vzdrževanja. Dobra izolacija in trajni materiali zmanjšujejo potrebo po pogostih popravilih in vzdrževalnih delih, kar na dolgi rok pomeni še dodatne prihranke.

Uporaba obnovljivih virov energije

V nizkoenergijskih nepremičninah se pogosto uporabljajo obnovljivi viri energije, kot so sončne elektrarne z zmogljivimi hranilniki električne energije. Čeprav tovrstne rešitve zahtevajo visoke začetne investicije, pa se bodo te hitro povrnile skozi mesečne prihranke na računih za električno energijo. Številne rešitve na trgu vam omogočajo celo, da presežek proizvedene sončne energije enostavno vrnete nazaj v omrežje.

Foto: NLB d.d.

Finančne spodbude in subvencije Ni presenetljivo, da so tovrstne novogradnje in obnove vse bolj zaželene, a najpomembnejše je, da so tudi cenovno dosegljive, še posebej ob zavedanju sprotnih mesečnih prihrankov, ki jih zagotavljajo. Prav za zelene, trajnostne investicije, pa so na voljo tudi ugodnejša financiranja, kot je NLB Zeleni kredit. Ker trajnostna gradnja ne pomeni le blaginje za posameznika, pač pa tudi za širšo skupnost, tovrstne rešitve podpira tako država kot lokalne skupnosti ter celo družbeno odgovorna podjetja. Fizičnim osebam so na voljo številne spodbude za gradnjo, nakup in obnovo nizkoenergijskih objektov ter nakup trajnostnih rešitev. NLB Zeleni kredit prinaša ugodne pogoje prav za financiranje takšnih projektov ter za energetske rešitve za: nakup ali gradnjo nizkoenergetske ali pasivne hiše,

energetsko prenovo nepremičnine,

nakup in montažo sončne elektrarne z ali brez baterije,

nakup in montažo toplotne črpalke,

nakup in montažo hranilnika elektrike oz. baterije za samooskrbo,

nakup in montaža polnilnice za električna ali hibridna vozila.

Dolgoročna finančna stabilnost

Z nižjo porabo električne energije, nizkimi stroški vzdrževanja ter možnostjo pridobivanja dodatnih prihodkov iz obnovljivih virov energije nizkoenergijske nepremičnine zagotavljajo visoko stopnjo samooskrbe in s tem dolgoročno finančno stabilnost. Tako ni treba, da bi vas skrbel dvig cen električne energije.

Foto: NLB d.d.

Do višje vrednosti nepremičnine z ugodnim NLB Zelenim stanovanjskim kreditom

Vsekakor je še ena prednost takšne nepremičnine njena visoka vrednost, ki tudi s časom ne bo upadla oziroma bo vedno višja od primerljivih, a energetsko bolj potratnih objektov. Pričakovana je celo rast vrednosti, zato bo naložba v trajnostno obnovo objekta ali celo nakup pasivne hiše naložba, ki se vam bo kasneje ob morebitni prodaji povrnila, in to z obrestmi.

Da bi bil nakup lažji, tovrstne odločitve spodbujajo tudi trajnostno osveščena podjetja, s čimer vračajo družbi, v kateri poslujejo. V NLB ponujajo Zeleni stanovanjski kredit, s prednostmi kot so:

brezplačna cenitev in energetska izkaznica,

nižja obrestna mera kot pri redni ponudbi stanovanjskih kreditov,

brez stroškov odobritve kredita,

doba odplačevanja do 30 let z nespremenljivo obrestno mero.

Bivalno okolje za boljše počutje

Pasivne hiše in drugi nizkoenergijski objekti nudijo udobje prihodnosti. Ne le boljši izolacijski materiali, tudi napredni sistemi za upravljanje ogrevalnih in hladilnih sistemov ter drugih naprednih bivalnih rešitev ustvarjajo okolje, ki je udobno za bivanje, ob tem pa je tudi bolj zdravo. Zrak v takšnih domovih je čistejši, temperatura pa bolj stabilna.

Foto: Shutterstock

Prispevek k varovanju okolja

V NLB spodbujajo trajnostno delovanje, zato so vsem, ki se odločate za nakup ali gradnjo nizkoenergijske ali pasivne hiše oziroma načrtujete celovito energetsko prenovo doma, želite namestiti sončno elektrarno, toplotno črpalko ali polnilnico za električni avtomobil, na voljo zeleni krediti po ugodnih pogojih.

Z NLB Zelenim kreditom lahko te sanje uresničite še lažje in ugodneje. Več o NLB Zelenem kreditu lahko preberete tukaj.