Vrhunski baletni spektakli z vsega sveta v Cankarjevem domu

Drugi mednarodni plesni festival Baletne noči bo od 16. do 19. junija predstavil bogato in raznovrstno ustvarjalnost baleta s tremi tujimi baletnimi spektakli, enim domačim, filmom in razstavo. Festival bo letos posvečen legendarnemu plesalcu in koreografu, bogu plesa, Vaclavu Nižinskemu.

Baletna predstava Rajmonda Foto: arhiv ansambla / Cankarjev dom

Mednarodni plesni festival Baletne noči, ki sta ga lani ustanovila Cankarjev dom in SNG Opera in balet Ljubljana, se bo v nedeljo, 16. junija, začel z odprtjem razstave Nižinski: Posvečen v ples v Veliki sprejemni dvorani. Ta bo obiskovalce popeljala skozi umetnikovo burno življenje, zaznamovano tako z ustvarjalnostjo kakor pozneje z norostjo. Uvodni festivalski večer se bo nadaljeval z baletno predstavo Rajmonda, eno zadnjih velikih mojstrovin slavnega koreografa Mariusa Petipaja v izvedbi Romunskega narodnega baleta iz Bukarešte.

Zgodba baleta na melodično razkošno partituro Glazunova se naslanja na srednjeveško legendo: mladi plemkinji Rajmondi, zaročenki viteza Jeana de Brienna, dvori tudi saracenski poglavar Abderahman, vendar ga zavrne. Jean de Brienne se iz križarske vojne zmagovito vrne ravno v trenutku, ko Abderahmanova strast preraste v poskus ugrabitve. Vitez Saracena v dvoboju premaga. Zadnje dejanje je posvečeno poroki zaljubljencev in se sklene z apoteozo, podobno kot drugi Petipajevi baleti.

V baletu Rajmonda je Marius Petipa združil vse svoje izkušnje ter ustvaril zrelo koreografsko delo, pri katerem ne navdušuje le prikaz klasične baletne tehnike, temveč tudi očarljivost bleščečih karakternih plesov.

V ponedeljek, 17. junija, se Baletne noči selijo v ljubljansko operno hišo, kjer bo na ogled balet Trnuljčica, ki še danes velja za najčistejše delo klasičnega baletnega repertoarja. V vsej pravljični lepoti ga bosta predstavila baletni ansambel in orkester SNG Opera in balet Ljubljana z dirigentom Arytonom Desmpelaerejem.

Trnuljčica Foto: Darja Štravs Tisu / Cankarjev dom

Veličasten, a hkrati izčiščen balet Nižinski Latvijskega narodnega baleta v koreografiji Marca Goeckeja bo 18. junija razkril najpomembnejše trenutke v življenju Nižinskega ter pokazal, kako tesno sta umetnost in norost povezani. Balet na glasbo Chopina in Debussyja je poln Goeckejevega značilnega minimalizma, živahnega sloga ter igre svetlobe in senc. Vse od premiere leta 2016 na Gautierjevem plesnem festivalu v Stuttgartu predstava z velikimi uspehi gostuje po vsem svetu, leta 2017 pa je Marco Goecke prejel italijansko nagrado danza & danza za najboljšo koreografijo leta.

Nižinski Foto: O. Zlunitsyna / Cankarjev dom

Festival bo 19. junija sklenil balet Romeo in Julija v izvedbi ansambla HNK Ivana pl. Zajca Reka in koreografiji Jiříja Bubeníčka. Predstava sledi Shakespearovi tragediji z vsemi glavnimi junaki in njihovimi razmerji; preplet odločitev in dejanj, ki se zgodijo v štirih dneh, prinaša vrtiljak čustev, ki jih plesalci uprizorijo v dobri uri in pol.

Romeo in Julija je ena od najbolj priljubljenih in kultnih zgodb v svetu baleta, ki v koreografiji Jiříja Bubeníčka z izrazno močjo in globoko emocionalnostjo ohranja klasično lepoto in moč izvirnega dela o tragični ljubezni ter se s prepoznavnim koreografskim slogom, polnim spremenljivosti in ekspresivnosti, dotakne vsakogar od nas.

Romeo in Julija Foto: Fanni Tutek-Hajnal / Cankarjev dom

Koreografija Jiříja Bubeníčka s prepoznavnim koreografskim slogom, polnim spremenljivosti in ekspresivnosti, se dotakne vsakogar od nas ter ohranja delo Romeo in Julija kot eno najbolj priljubljenih in kultnih zgodb v svetu baleta.

Nižinski, duša v izgnanstvu

V četrtek, 13. junija, bo kot predtakt festivala na ogled dokumentarni film Nižinski, duša v izgnanstvu (režija: Elisabeth Kapnist). Filmu o razdvojenosti velikega Nižinskega med genialnostjo in norostjo bo sledil pogovor s Prešernovim nagrajencem, dr. Henrikom Neubauerjem.

Festival Baletne noči, ki sta ga s podporo glavne pokroviteljice Krke, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, ustanovila Cankarjev dom in SNG Opera in balet Ljubljana, bo poleg izvrstnih predstav tudi letos prinesel prijetna večerna druženja z izmenjevanjem mnenj in vtisov. Vstopnice >> Več o festivalu na povezavi.

