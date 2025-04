Danes bo znan prvi polfinalist. Lahko Pevnik preseneti Stojanovića?

V začetku aprila bodo znani vsi polfinalisti pokalnega tekmovanja. Danes bo poskušal Koper pod vodstvom novega trenerja Slaviše Stojanovića v Slovenski Bistrici upravičiti vlogo favorita pri drugoligašu Bistrici, ki ga vodi Robert Pevnik. Sreda prinaša dva "prvoligaška" spopada. Najprej bo Nafta gostila Bravo, nato pa se bosta v štajerskem derbiju udarila Maribor in Celje. V četrtek se bo dogajanje preselilo v Stožice, kjer bo Olimpija pričakala Beltinčane, ki so v osmini finala dosegli kar deset zadetkov.

Pokal Slovenije, četrtfinale: Torek, 1. april:

Pokalna tekmovanja so ponavadi polna nepredvidljivosti in presenečenj. Bo tako tudi letos v četrtfinalu, v katerega se je uvrstilo šest prvoligaških in dva drugoligaška kluba?

Začenja se na Štajerskem

Slaviša Stojanović je v ognjenem krstu na klopi Kopra v soboto premagal Muro (1:0), ki jo vodi Matjaž Kek mlajši. Foto: Aleš Fevžer Ob 16. uri se bosta na Štajerskem pomerila drugoligaš Kety Emmi & Impol Bistrica in Koper. Kanarčke po novem vodi Slaviša Stojanović. Koprčane želi popeljati v Evropo. Pokal prinaša bližnjico, zato bo poskušal danes upravičiti vlogo favorita v Slovenski Bistrici. Domači drugoligaš Bistrica je v letu 2025 še neporažen. Pod vodstvom Roberta Pevnika je nazadnje remiziral pri velenjskem Rudarju (2:2), v svojih vrstah pa ima tudi najboljšega strelca tekmovanja. To je Rus Stanislav Krapuhin, eden izmed redkih tujcev v vrstah Bistrice.

Pri Kopru jih je neprimerno več. Ko je Stojanović v soboto debitiral v 1. SNL kot trener Kopra in na Bonifiki ugnal Muro, je v začetno enajsterico uvrstil le tri slovenske nogometaše, edini zadetek na srečanju pa je za dragoceno zmago dosegel Francoz Isaac Matondo.

Prvoligaška spopada v Lendavi in Mariboru

V sredo se bosta ob 16. uri v Lendavi spopadla Nafta in Bravo, ki ju druži spoznanje, da pri obeh med vratnicama stojita nekdanja rezervna čuvaja mreže pri Olimpiji. Pomerila se bosta Žan Mauricio in Matija Orbanić, Šiškarji, ki v prvi ligi niso zmagali že pet tekem zapored, a vseeno zasedajo še vedno zelo visoko tretje mesto, pa so nazadnje sladkost zmage izkusili prav v pokalnem tekmovanju, ko so 7. marca napolnili mrežo nižjeligašu Rače (7:0). Nafta je v nasprotju z Bravom konec prejšnjega tedna počivala, saj je bil dvoboj z Mariborom zaradi premočnega dežja prestavljen na 16. april.

Boštjan Cesar jo je v tej sezoni z Mariborom že zagodel Celjanom. Foto: Jure Banfi

Vijolice tako v štajerski derbi s Celjani vstopajo bolj spočite, izbranci Alberta Riere, ki so močno zdesetkani, obenem pa že nestrpno odštevajo dneve do evropskih spektaklov proti Fiorentini, pa bodo nadaljevali zahteven ritem zgoščenega urnika tekem. Maribor je pod vodstvom Boštjana Cesarja v tej sezoni že premagal Celje. V sredo bo poskušal izkoristiti še prednost domačega igrišča, spopad edinih klubov, ki v prvi ligi nastopata od začetka državne samostojnosti do danes, pa se bo v Ljudskem vrtu začel ob 19. uri. Maribor je tudi v osmini finala pokala igral doma, z 2:0 je izločil Aluminij. Celjani so se morali bolj namučiti za napredovanje, v knežjem mestu so s 3:2 odpravili Tabor.

Beltinci pri vodilnih zmajih

Olimpija je v nedeljo v ljubljanskem derbiju 1. SNL ugnala Bravo (3:0). Foto: Aleš Fevžer Zadnji polfinalist bo znan v četrtek, Olimpija pa v obračun z Beltinci vstopa kot absolutni favorit. Pod taktirko Victorja Sancheza ji gre v prvenstvu imenitno, v nedeljo je po dobrih dveh leti prvič premagala Bravo in povečala prednost pred tekmeci. Ker pa pokalno tekmovanje vselej prinaša tudi dejavnik nepredvidljivosti, v domačem taboru nikakor ne podcenjujejo tekmeca, ki mu ne gre slabo v drugi ligi, hkrati pa je na zadnji pokalni tekmi kar desetkrat zatresel mrežo Bele krajine.

Zmaje zanima dvojna krona, Prekmurci pa želijo pod vodstvom Simona Dvoršaka čim dražje prodati kožo na največjem nogometnem objektu v Sloveniji.