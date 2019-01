Lahko četrtoligaš šokira Tottenham?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tretji krog angleškega pokala FA bosta nocoj odprla Tranmere in Tottenham. Čeprav so Spursi, ki bodo spočili vse najboljše, veliki favoriti, ne bi bilo nikakršno presenečenje, če bi se zgodila senzacija. Če kje, so presenečenja možna ravno v najstarejšem nogometnem tekmovanju na svetu.