Neuer še lep čas pri Bayernu, veteran Piszczek ostaja pri Borussii

"Med prekinitvijo zaradi koronakrize nisem silil z odločanjem, ker nihče ni vedel, kdaj in kako bomo šli naprej. Pomembno je bilo predvsem, da sem še naprej treniral. Zdaj, ko so se stvari razčistile, pa me veseli, da lahko spet optimistično gledam v prihodnost. Pri Bayernu se počutim kot doma, to je eden najboljših klubov v Evropi," je ob podaljšanju dejal Neuer.

S podaljšanjem poslal močan signal

Nekdanji vratar tega kluba in sedanji član izvršnega odbora Oliver Kahn je bil tudi nadvse zadovoljen, ker sta se strani dogovorili za nadaljevanje sodelovanja. "Zlahka se poistovetim s položajem, v kakršnem se je znašel Manuel. Razumemo, kaj želi v tem obdobju kariere, s podaljšanjem pa je poslal močan signal."

Neuer, ki je pred tem igral za Schalke, se je Bayernu pridružil leta 2011 in kmalu prevzel eno vodilnih vlog v moštvu. Z Bayernom je zbral sedem naslovov nemškega prvaka, pet pokalnih lovorik, ligo prvakov in klubsko svetovno prvenstvo. Kot eden ključnih členov pa je sodeloval tudi pri osvojitvi naslova svetovnega prvaka z nemško reprezentanco leta 2014.

V Nemčiji so to sezono že ugibali, kako se bo razpletla vratarska zgodba pri Bayernu. Bavarci so namreč sklenili pogodbo z mladim vratarjem Alexandrom Nüblom, ki prav tako prihaja iz Gelsenkirchna, član Bayerna bo postal po tej sezoni. Številni so prihod 23-letnika označili za konec Neuerjeve dobe, a bo imel veteran, kot kaže, še vsaj dve leti prednost pred svojim verjetnim naslednikom v dresu s številko 1.

Lukasz Piszczek bo še eno sezono brcal v dresu Borussia Dortmund. Foto: Reuters

Veteran Piszczek podaljšal z Borussio Dortmund

Nekdanji poljski nogometni reprezentant Lukasz Piszczek je še za eno leto podaljšal sodelovanje z Borussio iz Dortmunda. Čeprav je Poljak napovedoval, da se bo po letošnji sezoni poslovil, se je po epidemiji novega koronavirusa premislil, tako da bo vztrajal še eno sezono.

"Lukasz Piszczek je vodja moštva, pa tudi fizično je še vedno maksimalno pripravljen, tako da smo zadovoljni, da bo še z nami," je bil po opravljenem poslu zadovoljen športni direktor Borussie, Michael Zorc.

Štiriintridesetletni Piszczek v dresu dortmundskega kluba nastopa že deseto sezono, z njim je osvojil dva naslova državnega prvaka in dva naslova pokalnega zmagovalca. Doslej je v dresu Borussie odigral 355 tekem, v dresu poljske reprezentance pa je zbral 66 nastopov.

