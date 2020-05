Nemška zveza predlaga omejitev izplačil

"Profesionalni nogomet moramo pripeljati bližje ljudem. Provizije za posrednike in velikanske vrednosti prestopov navijače razburjajo," je dejal Keller na video konferenci, na kateri je predstavil načrte dela zveze po koronakrizi.

Glede zaslužkov je poudaril, da je čas koronakrize še enkrat pokazal, kako velike razlike so lahko med nogometaši in ljubitelji tega športa. Keller meni, da za razvoj in priljubljenost nogometa ni najbolje, če bogati zvezdniki objavljajo nove in nove fotografije svojih vil, limuzin in zasebnih letal na družbenih omrežjih.

"Vrednosti prestopov in pogodb so včasih popolnoma nore. Kot da bi bile z nekega drugega sveta. Moramo razmišljati o zgornji meji zaslužkov," je še dejal prvi mož nemške zveze. Napovedal je, da se bo o tej temi pogovoril tudi s predsednikom krovne evropske zveze Uefe Aleksandrom Čeferinom, saj se zaveda, da posamezne zveze te težave ne bodo mogle rešiti.

Poudaril je tudi, da bo DFB dejavno sodelovala v boju z zdaj najbolj aktualno problematiko, posledicami epidemije novega koronavirusa. Dejal je, da bo nogometna zveza, če bo politična volja ustrezna, brez težav prevzela vodilno vlogo pri preventivi in morebitnem izvajanju testov. Pri tem ji bo v pomoč sedem milijonov njenih članov in 25.000 nogometnih klubov, je dejal Keller.

