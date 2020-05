Prvi rezultati projekta "Ponovni zagon": 748 testiranih, šest okuženih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši angleške Premier League so se v torek lahko vrnili na treninge, vodstvo tekmovanja pa je zagnalo projekt "Ponoven zagon" (Project Restart) in ena od prvih potez je bilo obširno testiranje igralcev, trenerjev in preostalega ključnega osebja na novi koronavirus. Testirali so 748 ljudi, pri šestih so odkrili okužbo.

"V nedeljo, 17. maja, in v ponedeljek, 18. maja, smo na novi koronavirus testirali 748 nogometašev in klubskih delavcev. Šest ljudi iz treh klubov je bilo pozitivnih," so v sporočilu za javnost zapisali predstavniki vodstva premierlige. Okuženi se bodo morali za teden dni osamiti, sledijo pa nova testiranja.

Danes spet na treningih, a z omejitvami

Imen okuženih javnosti ne bodo posredovali, rezultati nadaljnjih testiranj pa bodo podlaga za odločitev, kdaj bodo odgovorni spet lahko dovolili nadaljevanje prvenstva. Na Otoku upajo, da bi se lahko tekmovanje nadaljevalo v sredini junija. Od danes lahko nogometaši trenirajo v majhnih skupinah, ki bodo lahko štele največ pet oseb. Vsak trening pa bo lahko trajal največ 75 minut.

Nemci so konec prejšnjega tedna že znova zagnali bundesligo, o vračanju v ustaljene tirnice razmišljajo tudi v Španiji in Italiji, v nekaterih evropskih ligah, tudi v Franciji, pa so sezone že končali.

Slovenska Prva liga Telekom Slovenije se bo nadaljevala 5. junija, Evropska nogometna zveza (Uefa) pa bo do 17. junija sprejela odločitev, ali bo ligo prvakov mogoče nadaljevati 8. avgusta.

Vse nogometne tekme bodo seveda odigrane pred praznimi tribunami.

Preberite še: