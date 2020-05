Cas bo o pritožbi Manchester Cityja odločal junija

Evropska nogometna zveza (Uefa) je City kaznovala z dveletno prepoved nastopanja v ligi prvakov oziroma v evropski ligi, prepoved velja za sezoni 2020/21 in 2021/22.

Uefa je Manchester Cityju sicer izrekla še denarno kazen v višini 30 milijonov evrov. Njena komisija za nadzor financ je v poslovanju moštva s stadiona Etihad ugotovila resne kršitve pravil licenciranja in finančnega fair playa, pokroviteljstva in finančnega poslovanja. Nepravilnosti so se dogajale med letoma 2012 in 2016, Uefa pa je klubu še očitala, da njegovi predstavniki niso dovolj sodelovali pri preiskavi.

V Cityju so pritožbo na so odločitev napovedali že februarja.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, za zdaj še ni znano, ali bodo junijska zaslišanja v primeru City opravili na sedežu razsodišča v Lozani ali pa bo krovno športno pritožbeno telo primer obravnavalo prek spletne videokonference.

Preberite še: