Na Otoku začenjajo projekt vnovičnega zagona nogometa

Angleški klubi, spodbujeni z uspešnim nadaljevanjem nemške bundeslige, so danes soglasno potrdili postopen zagon profesionalnega nogometa na Otoku. Zdravstvene oblasti na Otoku so prvoligaškim klubom najprej dale dovoljenje za začetek treningov v majhnih skupinah, ki bodo lahko štele največ pet oseb. Vsak trening pa bo lahko trajal največ 75 minut.

To je prvi korak, oziroma faza 1, k predvidoma junijskemu nadaljevanju tekmovanj, ki so bila prekinjena več kot dva meseca zaradi pandemije koronavirusa, sporočilo združenja angleških prvoligašev, povzemajo britanski mediji.

"Deležniki premier lige so danes soglasno glasovali za vrnitev na trening v manjših skupinah od jutri popoldne," je po ponedeljkovi video konferenci zapisalo vseh 20 klubov, ki sodelujejo v najvišjem kakovostnem rangu angleškega nogometa.

Angleška premier liga je prekinjena od 10. marca. Za zdaj še niso določili datuma, kdaj bi lahko nadaljevali prvenstvo. Načrti so, da bi tekmovanja začeli v sredini junija.

Premier League Shareholders today voted unanimously to return to small group training from Tuesday afternoon – the first step towards restarting the Premier League, when safe to do so



Full statement: https://t.co/8F3qJxZssV pic.twitter.com/nEdWoQ8EGI — Premier League (@premierleague) May 18, 2020

Liverpool na poti k naslovu

Do konca prvenstva je ostalo še devet krogov, na vrhu je Liverpool, ki je zbral 82 točk. Manchester City, ki je skoraj zapravil vse možnosti, zbral je 57 točk oziroma 25 manj od vodilne zasedbe Jürgena Kloppa, pa še vedno tekmuje za osvojitev pokala FA, v katerem bi moral v četrtfinalu igrati proti Norwichu. Liverpool je tako tik pred osvojitvijo prvega naslova po letu 1990.

Če se bo premier liga nadaljevala, bodo tekme, ostalo jih je še 92, najverjetneje odigrane pred praznimi tribunami in po možnosti na nevtralnih tleh.

Med treningi, ki so dovoljeni od torka, bodo skupine več ljudi trenirale skupaj, vendar z upoštevanjem varne razdalje. Fizični stiki med igralci ne bodo dovoljeni.

"Igralci, trenerji, klubski zdravniki, strokovnjaki in vlada so se strinjali s to prvo fazo. Strogi medicinski protokoli najvišjega standarda bodo zagotovili vrnitev na trening v najvarnejših možnih pogojih," so poudarili.

Premier League statement. — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) May 18, 2020

Razkuževanje, testiranje, omejitve ...

Prav tako bodo po vsakem treningu morali razkužiti zastavice, žoge, stožce, vratnice, igralno površino in vso opremo, ki so jo uporabljali nogometaši med vadbo. V premier league so v minulih nekaj dneh začeli tudi s sistematičnim testiranjem igralcev in trenerskih štabov.

Kot je izvedela britanska radiotelevizija BBC, potrjeni medicinski protokol predvideva obvezno dvakratno testiranje na teden, pred vsakim treningom pa bodo igralci prisiljeni izpolniti vprašalnik o zdravstvenem stanju in počutju, izmerili pa jim bodo tudi telesno vročino.

Glede na epidemiološke razmere in razvoj dogodkov bo sledila druga faza, ko bodo povečevali število udeležencev treninga ter tretja faza, ko bosta lahko na igrišču enajsterica proti enajsterici.

Grška nogometna liga se bo nadaljevala v začetku junija

Predstavniki 14 prvoligaških nogometnih klubov v Grčiji so se po današnjem sestanku dogovorili, da bodo tekme prekinjenega državnega prvenstva po epidemiji novega koronavirusa nadaljevali 6. in 7. junija. Nadaljevanje elitnega ligaškega tekmovanja mora potrditi še grška vlada.

V rednem delu elitnega grškega ligaškega tekmovanja je bil najboljši Olympiacos, v končnici za prvaka takoimenovane "super lige" pa bodo poleg pirejskega kluba nastopili še Paok Solun, Aek Atene, Panathinaikos, Ofi Kreta in Aris Solun.

Preberite še: