Konec nogometa na Škotskem, prvak je Celtic

Celtic je devetič zaporedoma prvak Škotske, je odločila tamkajšnja nogometna zveza. Ob prekinitvi zaradi izbruha novega koronavirusa je imel Celtic 13 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem, do konca prvenstva pa je ostalo še osem krogov.

Celtic je s tem izenačil škotski rekord po številu zaporednih naslovov. Drugo mesto je osvojil Rangers, na zadnjem pa je končal Hearts, ki se bo moral preseliti v nižji rang tekmovanja, če zveza ne bo spremenila sistema tekmovanja ali razširila prve lige.

Odločitev je vodstvo lige sprejelo po pogovorih z vsemi 12 klubi prve lige. Ti so bili enotni, da nima smisla nadaljevati prvenstva, saj bi bili stroški testiranj in preostalih ukrepov za preprečitev širjenja okužb previsoki. Hkrati so opozorili na dejstvo, da se številnim igralcem z majem oziroma junijem iztečejo pogodbe.

"Ta odločitev nam omogoča, da klubom zdaj razdelimo približno osem milijonov evrov in jim s tem pomagamo pri preživetju težkih časov," je zapisala škotska nogometna zveza.

Od večjih evropskih lig so enako ravnali tudi v Franciji, Belgiji in na Nizozemskem, medtem ko večina preostalih še čaka, vključno s Slovenijo, nemška liga pa se je začela že ta konec tedna.