Po Portugalcu Santosu bo Poljake vodil domač strokovnjak

Michal Probierz je novi selektor poljske nogometne reprezentance, poročala poljska tiskovna agencija PAP. Domač strokovnjak, ki bo v nedeljo dopolnil 51 let, je na stolčku nasledil Portugalca Fernanda Santosa, ki so ga prejšnji teden na zvezi odslovili po slabih izidih reprezentance v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2024.

Probierz ima za sabo dolgo igralsko in kasneje trenersko kariero, v kateri sta bila njegova največja uspeha osvojitev poljskega pokala in superpokala z Jagiellonio Bialystok leta 2010 in Cracovio leta 2020. Pred prevzemom članske reprezentance je več kot leto dni vodil mlado poljsko reprezentanco do 21 let.

Probierz je zamenjal Santosa, ki je bil tretji tuj selektor poljske reprezentance. Portugalec je ekipo vodil slabih devet mesecev.

Santos je izgubil zaupanje poljske nogometne zveze po porazu z 0:2 proti Albaniji, zaradi česar se je Poljska znašla v zelo nezavidljivem položaju v skupini E v kvalifikacijah za euro 2024.

Poljska je trenutno četrta v skupini s šestimi točkami s petih tekem in štiri točke zaostaja za vodilno Albanijo. Druga Češka in tretja Moldavija imata po dve, uvrstitev na prvenstvo stare celine pa si bosta izborili prvo- in drugouvrščeni reprezentanci. Slabši od Poljakov so zgolj Ferski otoki.

"Verjamemo, da je Probierz najboljša rešitev. Želimo mu vso srečo," je dejal predsednik poljske nogometne zveze Cezary Kulesza.

