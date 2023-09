Poljaki iščejo novega selektorja

Portugalski strokovnjak, 68-letni Fernando Santos, ni več selektor poljske nogometne reprezentance, so sporočili iz poljske nogometne zveze (PZPN), je poročala nemška tiskovna agencija dpa. Do prekinitve sodelovanja je prišlo po zadnjih slabih izidih poljske reprezentance v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2024.

Po petih odigranih krogih je Poljska na četrtem mestu skupine E s šestimi točkami, štirimi točkami manj od vodilne Albanije. Češka in Moldavija imata po osem točk in sta dve točki pred Poljsko, ki je vpisala tri poraze. Slabši od Poljakov so zgolj Ferski otoki.

"Rad bi se zahvalil trenerju Santosu za njegovo delo z našo reprezentanco in mu zaželel vso srečo pri naslednjih športnih izzivih," je dejal Cezary Kulesza, predsednik poljske nogometne zveze.

Santos je Poljsko prevzel januarja letos in v šestih tekmah dosegel tri zmage in tri poraze.

"Čeprav tukaj končujeva najino razmerje, sem hvaležen, da sem vodil poljsko reprezentanco, in želim vse najboljše Poljski in njenim ljudem, ki so me tako dobro sprejeli, ko sem živel tukaj," je dejal Santos, ki je v svoji karieri vodil Portugalsko, Grčija, Paok, Benfico, Aek, Sporting, Panathinaikos.

S Portugalsko je osvojil evropski naslov leta 2016 in ligo narodov leta 2019.