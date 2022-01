Messi šokiral javnost

Lionel Messi, aktualni dobitnik zlate žoge, je v glasovanju za nagrado FIFA Best zasedel drugo mesto in največ točk namenil Neymarju.

V izboru za najboljšega nogometaša na svetu leta 2021, ki poteka pod okriljem Mednarodne nogometne zveze (FIFA), je nagrado FIFA Best prejel Robert Lewandowski . Poljak je omenjeno priznanje prejel že drugič zapored, ob njegovem izboru pa je marsikdo podvomil o iskrenosti besed Lionela Messija, izrečenih pred nekaj meseci v Parizu, ko je zvezdnik PSG pohvalil napadalca Bayerna. Messi kot kapetan Argentine mu namreč na glasovalnem listku ni namenil niti točke! Kako pa so glasovali slovenski predstavniki, selektor Matjaž Kek, kapetan Jan Oblak in novinar Anže Bašelj?

Ko je konec leta 2021 zlato žogo prejel Lionel Messi, za najboljšega na svetu je bil okronan že sedmič, ni bilo malo kritikov, prepričanih o tem, da bi si prestižno priznanje zaslužil Robert Lewandowski. O tem je Argentinec spregovoril tudi v zahvalnem govoru. "Rad bi vam povedal, da se čutim počaščenega, da sem na lestvici pred njim. Zasluži si svojo zlato žogo. Lani smo se vsi strinjali, da bi moral biti zmagovalec. France Football bi mu jo moral podeliti, zaslužil si jo je," je med drugim konec novembra povedal napadalec PSG.

FIFA Best, končni seznam: Robert Lewandowski (Poljska – Bayern München) 48 točk Lionel Messi (Argentina – Barcelona/PSG) 44 Mohamed Salah (Egipt – Liverpool) 39

Za Messija je najboljši Neymar

Argentinec je konec novembra 2021 prejel zlato žogo. Foto: Reuters Dober mesec pozneje je drugo pomembno individualno priznanje v svetu nogometa, nagrado FIFA Best, prejel Lewandowski. Poljak je bil najboljši že lani, ko je Mednarodna nogometna zveza za razliko od francoske nogometne revije France Football kljub pandemiji novega koronavirusa izvedla izbor. Napadalca Bayerna so razglasili za najboljšega, največ točk od žirije pa je prejel tudi za zasluge v letu 2021. Prejel je največ glasov od selektorjev in kapetanov članskih reprezentanc ter novinarjev, za Messijem pa zaostal le po številu glasov, ki so mu jih namenili navijači.

Ko so po izboru že tradicionalno prišli v javnost rezultati in seznam vseh oseb, ki so sodelovale pri glasovanju, so mnogi podvomili o iskrenosti Messijevih nedavno izrečenih besed o Lewandowskem. Messi je namreč glasoval kot kapetan argentinske izbrane vrste, a strelskega kralja Bayerna ni uvrstil niti med tri najboljše. Poljaku ni namenil niti točke, kar je začudilo nogometno javnost.

Robert Lewandowski je lani v nemški bundesligi popravil dolgoletni strelski rekord Gerda Müllerja, a mu tudi to ni pomagalo, da bi se znašel na Messijevem seznamu. Poljaku gre izjemno tudi v tej sezoni, saj je v nemškem prvenstvu dosegel že 23 zadetkov! Foto: Reuters

Na prestol je presenetljivo posadil klubskega soigralca Brazilca Neymarja, na drugo še enega velikana, s katerim si deli slačilnico v Parku princev, Francoza Kyliana Mbappeja, tretje mesto pa je pripadlo vročemu napadalcu madridskega Reala Karimu Benzemaju. Messi torej ni izbral Lewandowskega, o katerem je konec novembra 2021 povedal toliko lepega.

Kako so glasovali kapetani, selektorji in novinarji?

Zmagovalca najbolj navdušil Jorginho

Robert Lewandowski je drugič zapored osvojil priznanje FIFA Best. Foto: Guliverimage Poljak, dvakratni dobitnik nagrade FIFA Best, je kot kapetan poljske reprezentance na glasovalnem listku največ točk namenil Jorginhu, nato pa je na stopničke uvrstil še dolgoletna tekmeca, največja nogometaša tega stoletja, Messija in Cristiana Ronalda. Portugalec, ki mu z izbrano vrsto, pri kateri nosi kapetanski trak, grozi, da se ne bo uvrstil na SP 2022 (v dodatnih kvalifikacijah ga marca najverjetneje čaka odločilna tekma proti Italiji), med najboljše tri ni uvrstil Messija, ampak je maksimalnih pet točk namenil Lewandowskemu, drugo in tretje mesto pa namenil nogometašema Chelseaja (Jorginho in Kante).

Mohamed Salah, tretjeuvrščeni nogometaš v izboru za nagrado FIFA Best, je podobno kot Lewandowski za najboljšega oklical Jorginha, nato pa tri točke namenil Messiju, eno pa Poljaku.

Brazilec z italijanskim potnim listom Jorginho se je znašel na vrhu glasovnic tako pri zmagovalcu Robertu Lewandowskemu kot tudi pri tretjeuvrščenem Mohamedu Salahu. Foto: Reuters

Prvo mesto je na glasovnicah selektorjev, kapetanov in novinarjev osvojilo 11 različnih nogometašev. Poleg Lewandowskega, Messija in Salaha so bili omenjene časti deležni še Francozi Karim Benzema (Real), Kylian Mbappé (PSG) in N'Golo Kanté (Chelsea), Portugalec Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United), Belgijec Kevin De Bruyne (Manchester City), Italijan Jorginho (Chelsea), Brazilec Neymar (PSG) in Norvežan Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund).