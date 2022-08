Paul Pogba trdi, da je žrtev izsiljevanja

Devetindvajsetletnik je dejal, da je žrtev izsiljevanja po tem, ko je njegov brat Mathias Pogba na spletu objavil nenavaden videoposnetek, ki v štirih jezikih, francoščini, italijanščini, angleščini in španščini, obljublja "velika razkritja" o zvezdniku Juventusa.

V izjavi, ki so jo podpisali Pogbajev odvetnik, njegova mati Yeo Moriba in trenutna agentka Rafaela Pimenta, je navedeno, da ti videoposnetki, ki so bili objavljeni v soboto, žal niso presenečenje. "To so grožnje in poskusi izsiljevanja Paula Pogbaja s strani organiziranje tople," je zapisano v izjavi.

Dvaintridesetletni Mathias Pogba je obljubljal "velika razkritja o svojem bratu Paulu in njegovi agentki Rafaeli Pimenta". "Cel svet, predvsem bratovi navijači, soigralci in sponzorji si zaslužijo vedeti nekatere stvari."

Mathias Pogba je bil lani nekaj časa član slovenskega kluba iz Sežane Tabora, a Sežance ni prepričal. Foto: Vid Ponikvar

Ljudje bi po mnenju zvezdnikovega brata morali vedeti, kar ve on sam, da bi presodili, ali si brat sploh zasluži svoje mesto v francoski ekipi in čast igrati na svetovnem prvenstvu," je zapisal Mathias Pogba. Izjavo je sklenil z napovedjo: "Vse to bo verjetno eksplozivno." Več vsebine ni dodal.

Po podatkih AFP od Paula Pogbaja zahtevajo velike vsote denarja, če se želi izogniti širjenju takšnih posnetkov. Pogbaju naj bi grozili prijatelji iz otroštva in dva oborožena moška s kapucami. Od njega zahtevajo 13 milijonov evrov.

V nedeljo se je na dogajanje odzval tudi Mathias Pogba: "Paul, res si me želel utišati in lagati ter me poslati v zapor," je zapisal v izjavi in dodal: "Pustil si me v luknji, ko si želel zbežati, sedaj se želiš igrati nedolžnega. Ko bo vse povedano, bodo ljudje videli, da na Zemlji ni večjega strahopetca in izdajalca."

Mathias Pogba je bil lani nekaj časa član slovenskega kluba iz Sežane Tabora, a Sežance ni prepričal ter je zapustil Slovenijo.

Preberite še: