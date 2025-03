Pogbaju potekel suspenz, a za zdaj še nima kluba

Pogba je bil ob pozitivnem dopinškem testu član italijanskega Juventusa, ki se je z izkušenim vezistom konec novembra lani dogovoril za sporazumno prekinitev pogodbe.

Enaintridesetletni svetovni prvak s Francijo leta 2018 je avgusta 2023 padel na dopinškem testu, potem ko je bil pozitiven na steroid dehidroepiandrosteron. Sprva je bil suspendiran za štiri leta, kasneje pa je Mednarodno športno razsodišče zaradi nenamerne rabe prehranskega dopolnila z vsebovano prepovedano snovjo kazen skrajšalo na 18 mesecev.

V vmesnem času se je Francoz spopadal tudi z drugimi težavami. Bil je namreč žrtev ugrabitve leta 2022. Od konca prejšnjega leta pa bo lahko na vse skupaj malce pozabil, potem ko se je končalo sojenje njegovemu bratu Mathiasu, nekdanjemu članu Tabora iz Sežane, ter petim prijateljem iz otroštva. Obsojeni so bili na pet do osem let zapora.

"Končno se lahko obrnem stran od tega izjemno bolečega obdobja. Ta zaključek je priložnost za vse, da se osredotočijo na prihodnost. Zdaj se lahko popolnoma osredotočim na vrnitev v poklicni nogomet," je po razsodbi tedaj dejal francoski tiskovni agenciji.

Prejel številne ponudbe, a ga nobena doslej ni prepričala

Pogba je nedavno v pretočni oddaji AmineMaTue razkril, da je v vsem tem času prejel številne ponudbe, a ga doslej še nobena ni prepričala. Igranje v Rusiji in Braziliji pa ga ne zanima.

AFP piše, da bi lahko bila opcija Inter Miami, saj ima 31-letnik svojo rezidenco prav v Miamiju. Pri Interju bi tako lahko združil moči z argentinskim asom Lionelom Messijem, Urugvajcem Luisom Suarezom in drugimi, predvsem nekdanjimi igralci Barcelone.

Ideja o vrnitvi v francoski nogomet se je že pred tem izjalovila, potem ko ga zaradi vprašanj o fizični pripravljenosti po tako dolgem premoru ni želel Marseille.

Pogba je za Francijo nastopil 91-krat in dosegel 11 golov, na klubski ravni pa je za Manchester United in Juventus skupaj odigral 425 tekem v članski konkurenci ter se 73-krat vpisal med strelce.