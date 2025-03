Znane nove podrobnosti: osumljenca grozila mladoletniku in od njega izsilila 63 tisočakov

Mariborski kriminalisti so v povezavi s preiskavo sumov izsiljevanja mladoletnika pretekli teden na območju Policijske uprave Maribor izvedli dve hišni preiskavi, na območju Policijske uprave Celje pa še preiskavo osebnega vozila. Kaznivega dejanja sta osumljeni dve osebi, mladoletni in polnoletni tuji državljan, ki sta od mladoletne osebe od začetka leta z grožnjami izsilila najmanj 63 tisoč evrov. Za polnoletnega osumljenca so odredili pripor.

Na današnji novinarski konferenci je vodja Sektorja kriminalistične policije na PU Maribor Stanko Vidovič predstavil podrobnosti v povezavi s kriminalistično preiskavo suma storitve dveh kaznivih dejanj izsiljevanja mladoletnika.

Kriminalisti so pretekli teden v povezavi s tem izvedli dve hišni preiskavi na območju PU Maribor in eno preiskavo osebnega vozila na območju PU Celje ter pri tem zasegli elektronske naprave in druge predmete, pomembne za nadaljnji kazenski postopek.

Kaznivih dejanj izsiljevanja sta osumljeni dve osebi, polnoletni in mladoletni tuji državljan z začasnim oziroma stalnim prebivališčem na območju Maribora.

Mladoletnik se je znašel v hudi stiski

Kot je pojasnil Vidovič, sta osumljenca od začetka leta od mladoletne osebe z grožnjami izterjala večje zneske gotovine zaradi izmišljenega dolga in si tako pridobila protipravno premoženjsko korist v višini najmanj 62 tisoč evrov. Pri tem sta pri mladoletnem oškodovancu z resnimi grožnjami povzročila strah in hudo stisko, je povedal Vidovič.

V postopku preiskave so kriminalisti ugotovili, da sta osumljenca osumljena še najmanj enega kaznivega dejanja izsiljevanja, letos storjenega v sostorilstvu, a je to ostalo pri poskusu. Tudi v tem primeru je bila žrtev kaznivega dejanja mladoletna oseba.

Polnoletnemu osumljenemu so v četrtek odvzeli prostost, v petek je preiskovalni sodnik zanj odredil pripor.

Vidovič: Z otrokom se odprto pogovarjajte

Vidovič je pozval starše, naj se z otroki odprto pogovarjajo in jih opremijo z informacijami, kdaj in kje lahko poiščejo pomoč.

"Starši si moramo prizadevati za zaupen odnos z otrokom, da otrok ve, da lahko kadarkoli pride do staršev in deli svoje skrbi, težave, nelagodje. Poskrbeti moramo, da nam bo otrok povedal tudi o težkih situacijah, v katerih se je znašel. Naučiti ga moramo postavljanja meja, tako v realnem kot tudi spletnem okolju. Z otroki se je treba pogovoriti, da nasilje oz. izsiljevanje ni njihova krivda in da nihče nima pravice, da ga prisili v kaj, česar noče početi, tako na fizični kot tudi čustveni in spletni ravni. Če pa je otrok postal žrtev nasilja ali izsiljevanja, moramo nemudoma poiskati pomoč," je pojasnil Vidovič.