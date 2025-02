Osnovnošolcu sta grozila in od njega izsilila več kot 70 tisočakov

V Mariboru na dveh naslovih potekata hišni preiskavi zaradi izsiljevanja osnovnošolca. Kot neuradno poroča Večer, sta mladoletnik in polnoletni moški od dečka izsilila več kot 70 tisoč evrov. Na Policijski upravi Maribor so za Siol.net pojasnili, da sta osumljenca tuja državljana, eno osebo so pridržali.